FOGGIA – Paura questo pomeriggio in via Barra a Foggia, dove un incendio sta interessando un appartamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti o sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Le autorità stanno procedendo con i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e ricordano l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi domestici.