Edizione n° 5902

BALLON D'ESSAI

MATRIMONI // Foggia, il Comune apre ai matrimoni “fuori dal municipio”: via al bando per le nuove sale
1 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

DELINQUENTI BAT // San Ferdinando di Puglia non ha pace. Dopo la ruspa al bancomat, furto in un compro-oro
1 Dicembre 2025 - ore  10:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, incendio in appartamento in via Barra: intervento dei Vigili del Fuoco

ULTIM'ORA Foggia, incendio in appartamento in via Barra: intervento dei Vigili del Fuoco

Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti o sulle cause che hanno scatenato l’incendio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Paura questo pomeriggio in via Barra a Foggia, dove un incendio sta interessando un appartamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti o sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Le autorità stanno procedendo con i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e ricordano l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi domestici.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO