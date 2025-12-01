Edizione n° 5902

1 Dicembre 2025

1 Dicembre 2025 - ore  10:33

Foggia, Street Control: date, orari e zone in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo direttamente al sito del Corpo della Polizia Locale

Foggia, Street Control - ph Comune di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 1 dicembre 2025. La Polizia Locale, come ormai consuetudine, comunica date, orari e zone in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control.

Eccole in dettaglio:

  • Martedì 2 dicembre– turno dalle ore 8 alle ore 14 – Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.
  • Mercoledì 3 dicembre – turno dalle ore 15 alle ore 21 – zona area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.
  • Giovedì 4 dicembre  – turno dalle ore 8 alle ore 14 – Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo direttamente al sito del Corpo della Polizia Locale:

https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2025/03/10/street-control/

 

Lascia un commento

