Foggia, Street Control: date, orari e zone in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari

Foggia, 1 dicembre 2025. La Polizia Locale, come ormai consuetudine, comunica date, orari e zone in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control.
Eccole in dettaglio:
- Martedì 2 dicembre– turno dalle ore 8 alle ore 14 – Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.
- Mercoledì 3 dicembre – turno dalle ore 15 alle ore 21 – zona area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.
- Giovedì 4 dicembre – turno dalle ore 8 alle ore 14 – Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.
Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo direttamente al sito del Corpo della Polizia Locale:
https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2025/03/10/street-control/