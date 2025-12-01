Edizione n° 5902

BALLON D'ESSAI

MATRIMONI // Foggia, il Comune apre ai matrimoni “fuori dal municipio”: via al bando per le nuove sale
1 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

DELINQUENTI BAT // San Ferdinando di Puglia non ha pace. Dopo la ruspa al bancomat, furto in un compro-oro
1 Dicembre 2025 - ore  10:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Gino Lisa, l’impresa Matarrese si aggiudica l’appalto per la riqualificazione

MATARRESE SPA Gino Lisa, l’impresa Matarrese si aggiudica l’appalto per la riqualificazione

L’intervento, dal valore posto a base d’asta di 12,3 milioni di euro, è finanziato con fondi FSC 2021–2027

Gino Lisa, l’impresa Matarrese si aggiudica l’appalto per la riqualificazione

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

FOGGIA – Sarà la Matarrese S.p.A. di Bari a realizzare la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto Gino Lisa. L’azienda si è aggiudicata l’appalto integrato bandito da Aeroporti di Puglia, che prevedeva la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualifica funzionale dello scalo foggiano.

All’esito della procedura aperta in modalità telematica, la storica impresa di costruzioni pugliese è risultata prima, superando la concorrenza di 12 operatori economici. L’intervento, dal valore posto a base d’asta di 12,3 milioni di euro, è finanziato con fondi FSC 2021–2027 nell’ambito del Contratto di Programma Enac–AdP 2024–2027. L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto: firma ATI Project srl di Pisa

Per lo sviluppo della progettazione esecutiva, Matarrese si avvarrà dello studio ATI Project srl di Pisa, realtà internazionale specializzata in architettura e ingegneria integrata, già coinvolta in importanti interventi infrastrutturali e pubblici in Italia e all’estero.

Un’impresa con lunga esperienza nell’edilizia aeroportuale

La Matarrese S.p.A., già capofila nella realizzazione dello Stadio San Nicola di Bari, vanta un curriculum di rilievo anche nel settore aeroportuale. Tra le opere completate figurano:

  • la torre di controllo dell’aeroporto di Amendola;
  • diversi interventi nell’aeroporto militare di Gioia del Colle;
  • i nuovi hangar della base militare di Ghedi (Brescia), nell’ambito di un maxi appalto da oltre 90 milioni di euro aggiudicato nel 2019.

La procedura di gara

Il bando era stato pubblicato agli inizi di luglio, con scadenza fissata a fine agosto. La gara, molto partecipata, rientra nell’ampio piano di potenziamento dello scalo foggiano, che negli ultimi anni ha visto una nuova fase di rilancio grazie al ritorno dei voli civili e alla programmazione di una serie di investimenti strategici.

Verso una nuova aerostazione per Foggia

L’intervento di riqualificazione, ora in fase di avvio con l’aggiudicazione definitiva, punta a rendere l’aerostazione del Gino Lisa più moderna, efficiente e adeguata alle esigenze dei passeggeri e del traffico in crescita. Un passo ulteriore nel percorso di valorizzazione dell’infrastruttura, considerata strategica per la mobilità e lo sviluppo economico della Capitanata.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO