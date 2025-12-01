Gino Lisa, l’impresa Matarrese si aggiudica l’appalto per la riqualificazione

FOGGIA – Sarà la Matarrese S.p.A. di Bari a realizzare la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto Gino Lisa. L’azienda si è aggiudicata l’appalto integrato bandito da Aeroporti di Puglia, che prevedeva la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualifica funzionale dello scalo foggiano.

All’esito della procedura aperta in modalità telematica, la storica impresa di costruzioni pugliese è risultata prima, superando la concorrenza di 12 operatori economici. L’intervento, dal valore posto a base d’asta di 12,3 milioni di euro, è finanziato con fondi FSC 2021–2027 nell’ambito del Contratto di Programma Enac–AdP 2024–2027. L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto: firma ATI Project srl di Pisa

Per lo sviluppo della progettazione esecutiva, Matarrese si avvarrà dello studio ATI Project srl di Pisa, realtà internazionale specializzata in architettura e ingegneria integrata, già coinvolta in importanti interventi infrastrutturali e pubblici in Italia e all’estero.

Un’impresa con lunga esperienza nell’edilizia aeroportuale

La Matarrese S.p.A., già capofila nella realizzazione dello Stadio San Nicola di Bari, vanta un curriculum di rilievo anche nel settore aeroportuale. Tra le opere completate figurano:

la torre di controllo dell’aeroporto di Amendola ;

; diversi interventi nell’ aeroporto militare di Gioia del Colle ;

; i nuovi hangar della base militare di Ghedi (Brescia), nell’ambito di un maxi appalto da oltre 90 milioni di euro aggiudicato nel 2019.

La procedura di gara

Il bando era stato pubblicato agli inizi di luglio, con scadenza fissata a fine agosto. La gara, molto partecipata, rientra nell’ampio piano di potenziamento dello scalo foggiano, che negli ultimi anni ha visto una nuova fase di rilancio grazie al ritorno dei voli civili e alla programmazione di una serie di investimenti strategici.

Verso una nuova aerostazione per Foggia

L’intervento di riqualificazione, ora in fase di avvio con l’aggiudicazione definitiva, punta a rendere l’aerostazione del Gino Lisa più moderna, efficiente e adeguata alle esigenze dei passeggeri e del traffico in crescita. Un passo ulteriore nel percorso di valorizzazione dell’infrastruttura, considerata strategica per la mobilità e lo sviluppo economico della Capitanata.

Lo riporta FoggiaToday.it