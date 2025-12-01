HIV: Giornata Mondiale contro l’AIDS 2025, nuovi casi stabili ma la sfida continua

Oggi, 1° dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso i dati più recenti sull’HIV in Italia. Nel 2024 sono state registrate 2.379 nuove diagnosi (4 per 100mila residenti), un dato sostanzialmente stabile rispetto ai 2.507 casi del 2023, che evidenzia la necessità di intensificare test, prevenzione e informazione, soprattutto tra i giovani, per avvicinarsi agli obiettivi UNAIDS 2030.

La trasmissione dell’HIV avviene principalmente per via sessuale: il 46% dei nuovi casi riguarda eterosessuali, mentre il 41,6% riguarda maschi che fanno sesso con maschi. Preoccupa la fascia under 29, con circa il 20% delle diagnosi, e le diagnosi tardive rimangono elevate (60%), con l’83,6% dei nuovi casi di AIDS scoperti nei sei mesi precedenti.

Secondo la Prof.ssa Cristina Mussini, Vicepresidente SIMIT, “nonostante la disponibilità di strumenti come la PrEP e il treatment as prevention, il virus continua a circolare e il sommerso resta difficile da far emergere. Serve una comunicazione mirata e una formazione specifica nelle fasce più a rischio, con il coinvolgimento di tutti gli attori dell’educazione sessuale e affettiva”.

Sul fronte terapeutico, oltre il 95% delle persone in trattamento antiretrovirale raggiunge la soppressione virale, rendendo l’HIV una condizione cronica controllabile e non trasmissibile. Tuttavia, il 5% dei pazienti incontra difficoltà di aderenza, problema che le terapie long-acting possono contribuire a superare grazie a somministrazioni iniettive ogni due mesi, migliorando qualità della vita e riducendo nuove infezioni.

La PrEP, sia orale sia iniettiva a lunga durata, si conferma uno strumento efficace per la prevenzione. La Prof.ssa Mussini sottolinea la necessità di ampliare l’accesso, permettendo la prescrizione anche fuori dagli ambulatori specialistici e offrendo opzioni a chi non riesce ad assumere la terapia orale.

Le sfide e le novità sull’HIV saranno al centro del XXIV Congresso Nazionale SIMIT, dal 16 al 19 dicembre a Riccione, con un focus su prevenzione, innovazione terapeutica e coinvolgimento dei giovani infettivologi, per ripensare strategie cliniche e culturali nella lotta contro l’AIDS.