29 Novembre 2025 - ore  21:24

30 Novembre 2025 - ore  10:49

In Puglia è allarme bancomat: dal Gargano al Nord Barese cresce la paura

SEQUESTRI In Puglia è allarme bancomat: dal Gargano al Nord Barese cresce la paura

Le forze dell’ordine intervengono spesso in maniera rapida, e non mancano arresti e sequestri di esplosivi

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 09 novembre 2021. Attenzione massima da parte dei Carabinieri delle Compagnie di Foggia e Cerignola (FG) per le vittime di maltrattamenti in famiglia.

fonte image: adnkronos - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Bari // BAT //

Una lunga scia di esplosioni, assalti e tentativi di furto ai bancomat sta attraversando la Puglia, dal Gargano al Nord Barese, fino al Salento. L’ultimo episodio risale alla notte tra il 29 e il 30 novembre a San Ferdinando di Puglia, nella Bat, dove un commando ha tentato di scardinare lo sportello Postamat con una ruspa. Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i malviventi hanno perfino bloccato con un catenaccio il cancello della caserma dei Carabinieri.

A far fallire il colpo è stato l’allarme lanciato dai residenti alle 4:45 e il rapido arrivo di una pattuglia della Compagnia di Barletta. La banda — almeno tre persone — è fuggita senza bottino. Ma l’episodio conferma il clima di forte insicurezza che si respira nella regione.

Un assalto ogni tre notti: la Puglia nel mirino

Tra settembre e novembre 2025 si contano almeno 19 assalti o tentativi di scasso ai bancomat pugliesi: una media impressionante, quasi un colpo ogni tre notti. La geografia dei raid è ampia: Foggia, la Bat, il Nord Barese, i piccoli centri della Daunia e perfino il Salento.

A San Giovanni Rotondo, lo scorso 12 aprile, l’esplosione che ha distrutto lo sportello della BCC ha danneggiato anche alcune auto parcheggiate. In Capitanata, paesi come Stornara, Stornarella, Ordona e Carapelle hanno chiesto di essere inseriti nelle misure straordinarie previste dal “decreto Caivano”, vista la frequenza dei colpi.

Nel Salento resta attiva — nonostante diversi arresti — la cosiddetta “banda della marmotta”, specializzata in ordigni artigianali e assalti notturni.

Sportelli spenti per “autodifesa”: l’altro lato dell’emergenza

Di fronte a una criminalità sempre più organizzata, banche e Poste hanno scelto contromisure drastiche. Poste Italiane ha disattivato ogni notte circa 145 sportelli ATM nelle zone reputate più a rischio. Una scelta che ha ridotto i colpi, ma ha generato pesanti disagi per i cittadini.

Nei piccoli comuni, l’assenza di uno sportello attivo rappresenta una vera e propria desertificazione dei servizi finanziari. Per molti utenti — anziani, lavoratori notturni, persone senza accesso al banking digitale — il prelievo di contanti è diventato un ostacolo: chilometri di spostamenti o impossibilità di accedere a un bancomat durante le festività o nelle ore serali.

Prevenzione difficile: territori vasti e tecniche ormai collaudate

Le forze dell’ordine intervengono spesso in maniera rapida, e non mancano arresti e sequestri di esplosivi, come nel recente caso di due ventenni fermati in Salento. Tuttavia, la prevenzione resta complessa.

Le bande agiscono con un modus operandi ormai consolidato:

  • attacco tra le 3 e le 5 del mattino;
  • uso di esplosivo o mezzi pesanti come ruspe e pick-up;
  • fuga rapidissima;
  • elevata probabilità di far perdere le tracce prima dell’arrivo delle pattuglie.

In territori ampi e poco presidiati, la deterrenza risulta insufficiente. E la percezione dei cittadini è quella di una sicurezza fragile.

Bat e Foggia: gli epicentri di un’emergenza regionale

La Bat continua a essere una delle aree più colpite, come dimostra il caso di San Ferdinando. In Capitanata la situazione non è diversa: numerosi comuni chiedono da settimane interventi straordinari e maggiori risorse per presidiare il territorio. La frequenza dei colpi e la loro violenza configurano ormai un “allarme bancomat” esteso, che non può essere liquidato come una serie di episodi isolati.

Quale via d’uscita? Sicurezza, tecnologia e fiducia

Per invertire la rotta servono misure strutturali. Tra le priorità indicate da esperti e istituzioni:

  • potenziare la presenza delle forze dell’ordine, con pattugliamenti preventivi e telecamere intelligenti;
  • investire in tecnologie anti-esplosione e sistemi di inchiostrazione avanzata;
  • garantire servizi finanziari accessibili anche nei piccoli centri, evitando che la chiusura degli sportelli diventi la norma;
  • incentivare gli strumenti digitali, ma senza lasciare indietro chi non può utilizzarli.

A preoccupare non è solo il furto di denaro, spesso impedito o interrotto: è soprattutto la tranquillità quotidiana delle comunità, che si sentono sempre più esposte a un fenomeno in crescita.

L’assalto fallito di San Ferdinando è soltanto l’ultima tessera di un mosaico fatto di paura, esplosioni e servizi ridotti. Per restituire sicurezza ai cittadini, la Puglia ha bisogno di una strategia complessiva, fatta di prevenzione, tecnologia e vicinanza alle comunità. Perché un bancomat in meno non può diventare un diritto in meno.

Lo riporta pugliain.net

