L’IPEOA M. Lecce dove il futuro ha il sapore della passione e dell’accoglienza

Tra la spiritualità di San Giovanni Rotondo e il respiro salmastro di Manfredonia, fiorisce una scuola che non teme di far sognare in grande: l’IPEOA “Michele Lecce”.

Più che un istituto alberghiero, è un vero e proprio laboratorio di vita, un crocevia di storie e passioni che ha saputo tessere un legame indissolubile con il suo territorio, sotto la guida del Dirigente Scolastico, il Prof. Luigi Talienti.

In un mondo che corre veloce, l’IPEOA si ferma per ascoltare, per includere. È una scuola che ha fatto dell’inclusività la sua bandiera, aderendo con convinzione al Patto di Comunità, perché crede fermamente che ogni ragazzo, con le sue unicità e i suoi sogni, meriti un posto in prima fila nel teatro della vita.

Le sue aule non sono semplici stanze, ma palcoscenici dove la teoria incontra la pratica, dove il sapere si trasforma in saper fare, con l’eleganza e la dedizione di chi sa che l’arte dell’ospitalità è, prima di tutto, un’arte del cuore.

È in questi giorni, vibranti di nuove speranze e scelte, che l’istituto apre le sue porte, sia nella sede di San Giovanni Rotondo che di Manfredonia.

Il Preside Talienti, con la sua visione chiara e appassionata, ci svela la filosofia che guida l’orientamento di quest’anno: “Stiamo accogliendo gli alunni proprio in virtù di un orientamento fatto sul campo, perché ci presentiamo così come siamo e in base a quello che offriamo. Non dobbiamo raccontare, ma i ragazzi devono vivere un’esperienza diretta e concreta in un ambiente di lavoro che loro andranno a scegliere o meno, ma la scelta dovrà ovviamente misurarsi sull’effettivo fare e non sul raccontato”.

Ecco la promessa dell’IPEOA “M. Lecce”: niente promesse astratte, solo l’invito a sporcarsi le mani, a indossare la divisa con orgoglio, a sentire il profumo delle erbe aromatiche e il crepitio delle fiamme in cucina, il tintinnio dei calici e l’eleganza discreta del servizio in sala.

Questo mese di dicembre è un autentico fermento. Ci dice ancora il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti: “è stata celebrata in questi giorni con un triangolare, la memoria del professor Pinto, ormai appuntamento abituale, l’abbiamo fatto come il professore di scienze motorie avrebbe voluto fare e cioè un torneo di calcio sulla sede di San Giovanni. Poi stiamo preparando la giornata dell’inclusione attraverso la preparazione di biscotti che il 3 dicembre verranno preparati nei nostri laboratori in quanto sulla base del patto educativo di comunità verranno degustati e offerti a tutti i partecipanti a questo bell’evento che si terrà su San Giovanni Rotondo”.

E’ una scuola in continuo movimento, è un appello diretto a chi forse sogna di viaggiare il mondo con una professione tra le mani, a chi vede nella preparazione di un piatto o nell’organizzazione di un evento non solo un lavoro, ma un modo per regalare felicità, per prenderti cura degli altri.

Immaginare un luogo dove la creatività non viene imbrigliata, ma canalizzata in ricette che raccontano storie, in accoglienze che lasciano il segno. L’alberghiero “Lecce” è questo: un crocevia di saperi antichi e tecniche moderne, dove la tradizione pugliese si sposa con le tendenze internazionali.

Scegliere l’IPEOA “M. Lecce” non significa solo scegliere una scuola, ma abbracciare una vocazione, quella dell’ospitalità, che è l’essenza stessa della nostra terra.

Significa scegliere di imparare facendo, vivendo un’esperienza autentica che ti preparerà non solo al mondo del lavoro, ma alla vita stessa, con la consapevolezza e la passione di chi ha trovato la propria strada.