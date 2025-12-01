Manfredonia, Europa Verde denuncia possibili irregolarità nell’installazione di un ripetitore

MANFREDONIA (FG) – Preoccupazione tra i cittadini per l’installazione di un nuovo ripetitore di telefonia mobile da sei parabole di Wind Tre sul territorio comunale. A intervenire sul tema è Europa Verde – Verdi di Manfredonia, con i coportavoce Innocenza Starace e Alfredo De Luca, che hanno annunciato iniziative per tutelare la popolazione e verificare la regolarità dell’iter autorizzativo.

Secondo quanto spiegano i Verdi, il procedimento autorizzativo è suddiviso in due fasi distinte: una relativa al palo di sostegno e l’altra alle parabole.

Per quanto riguarda il palo, ARPA Puglia non ha espresso alcun parere, in quanto ritenuto privo di impatto sulla salute pubblica.

non ha espresso alcun parere, in quanto ritenuto privo di impatto sulla salute pubblica. Sul progetto delle parabole, invece, l’Agenzia ha dato parere favorevole, rendendo oggi difficile modificare la decisione sull’installazione delle antenne.

I coportavoce di Europa Verde sottolineano però la possibilità di verificare la correttezza della procedura relativa al palo, in particolare per la questione dell’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dopo l’atto di autorizzazione unica. La valutazione, spiegano, dovrà essere condotta da legali specializzati per valutare la possibilità di un ricorso amministrativo.

Starace e De Luca ricordano inoltre un episodio simile: in passato, il Comune di Manfredonia si era opposto all’installazione di un ripetitore in un’altra zona, ma l’Agenzia nazionale delle comunicazioni aveva rigettato il ricorso. Quel ripetitore verrà installato più vicino alle abitazioni, in prossimità della Cava Gramazio.

Per queste ragioni, Europa Verde annuncia che promuoverà una petizione all’ADSPMAM (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale), chiedendo:

la revoca in autotutela dell’autorizzazione, ritenuta affetta da nullità ;

; lo spostamento del ripetitore verso la zona di Ponente, più distante dalle abitazioni.

Secondo i coportavoce, l’obiettivo è tutelare la salute e la sicurezza della popolazione, garantendo al contempo il rispetto delle norme procedurali e paesaggistiche.