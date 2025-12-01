Manfredonia, il Servizio Entrate chiude per aggiornamento del personale: apertura straordinaria il 1° dicembre

Il Servizio Entrate del Comune di Manfredonia resterà chiuso al pubblico martedì 2 dicembre 2025 per consentire al personale di partecipare a un corso di aggiornamento professionale.
Per limitare i disagi agli utenti, l’amministrazione ha disposto un’apertura straordinaria lunedì 1° dicembre, dalle 10:00 alle 12:30, così da permettere ai contribuenti di svolgere eventuali adempimenti urgenti.
Le attività di sportello riprenderanno regolarmente mercoledì 3 dicembre 2025, secondo i consueti orari di apertura.
A cura di Michele Solatia.