Edizione n° 5901

29 Novembre 2025 - ore  21:24

30 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Manfredonia // Manfredonia, il Servizio Entrate chiude per aggiornamento del personale: apertura straordinaria il 1° dicembre

PERSONALE Manfredonia, il Servizio Entrate chiude per aggiornamento del personale: apertura straordinaria il 1° dicembre

Resterà chiuso al pubblico martedì 2 dicembre 2025 per consentire al personale di partecipare a un corso di aggiornamento professionale

Manfredonia, il Servizio Entrate chiude per aggiornamento del personale: apertura straordinaria il 1° dicembre

Ufficio - Fonte Immagine non riferita al testo: sestosg.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Servizio Entrate del Comune di Manfredonia resterà chiuso al pubblico martedì 2 dicembre 2025 per consentire al personale di partecipare a un corso di aggiornamento professionale.

Per limitare i disagi agli utenti, l’amministrazione ha disposto un’apertura straordinaria lunedì 1° dicembre, dalle 10:00 alle 12:30, così da permettere ai contribuenti di svolgere eventuali adempimenti urgenti.

Le attività di sportello riprenderanno regolarmente mercoledì 3 dicembre 2025, secondo i consueti orari di apertura.

A cura di Michele Solatia.

