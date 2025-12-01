Manfredonia, La Marca avvia il cantiere sociale e culturale della città: al via gli incontri per il Carnevale Dauno 2026

MANFREDONIA (FG) – Un’agenda fitta di interventi sociali, ambientali e culturali accompagnerà la città nelle prossime settimane. È quanto annunciato dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha illustrato una serie di azioni destinate a rafforzare i servizi sul territorio, migliorare la qualità della vita nei quartieri e programmare con largo anticipo gli eventi simbolo della comunità, a partire dal Carnevale Dauno 2026.

Il primo tassello riguarda il welfare. Da domani mattina tre nuovi assistenti sociali entreranno in servizio nell’Ambito territoriale, che comprende i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. Un potenziamento atteso da tempo, che punta a dare risposte più rapide e strutturate alle fragilità sociali, in un contesto segnato dall’aumento delle richieste di sostegno da parte delle famiglie.

Sul fronte urbano, mercoledì 3 dicembre, alle ore 18.00, nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico, è in programma il primo incontro pubblico dedicato al Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri. L’appuntamento coinvolgerà cittadini, associazioni e comitati di zona, con l’obiettivo di raccogliere proposte e criticità e di costruire, con un metodo partecipato, una visione condivisa degli interventi da mettere in campo nei diversi comparti della città.

A proposito di comparti, nelle prossime ore partirà anche una sperimentazione innovativa sul piano ambientale. Saranno infatti consegnati, tramite una postazione mobile, i badge ai residenti delle aree interessate, tessere che consentiranno l’accesso e l’utilizzo delle isole ecologiche intelligenti. Si tratta di un sistema di raccolta differenziata avanzato, che punta a responsabilizzare maggiormente i cittadini, monitorare i conferimenti e migliorare la gestione complessiva dei rifiuti.

Un altro capitolo rilevante riguarda il diritto alla casa. Nel corso della settimana sarà pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo “affitto casa”, misura che torna a disposizione della comunità sipontina dopo tre anni di assenza, a seguito della soppressione del fondo nazionale da parte del Governo centrale.

L’amministrazione ha lavorato per ripristinare un sostegno ritenuto fondamentale per le fasce più deboli, in un contesto segnato dall’aumento dei canoni e dal caro-vita. Grande attenzione anche alla dimensione identitaria e culturale.

Mercoledì e giovedì, in Comune, inizieranno gli incontri con le scuole della città e con i carristi per pianificare l’edizione 2026 del Carnevale Dauno, uno degli eventi più attesi e riconosciuti del territorio. L’obiettivo è programmare con largo anticipo il calendario, i laboratori creativi, il coinvolgimento degli studenti e la realizzazione dei carri allegorici, in modo da valorizzare il lavoro delle maestranze locali e rafforzare l’attrattività turistica della manifestazione.

Nel frattempo, si lavora anche al cartellone delle feste di fine anno. Nei prossimi giorni verranno presentate le iniziative natalizie, che animeranno Manfredonia fino all’8 gennaio 2026 con eventi, installazioni luminose, appuntamenti culturali e momenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Un programma che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà sostenere il commercio di prossimità e favorire la socialità nelle piazze e nelle strade della città.

Sul versante amministrativo, infine, è in arrivo un ulteriore segnale di consolidamento. Entro la settimana firmeranno il contratto quattro nuove figure a tempo indeterminato, provenienti dal concorso CAP COE, che andranno a rafforzare la macchina comunale. Un passo considerato strategico per rendere più efficienti gli uffici, ridurre i tempi delle pratiche e supportare la realizzazione dei progetti in corso. Le misure annunciate da La Marca compongono un quadro di interventi che intreccia politiche sociali, riqualificazione urbana, innovazione ambientale, promozione culturale e rafforzamento amministrativo.

Un vero e proprio “cantiere aperto” sulla città, nel tentativo di rispondere ai bisogni immediati dei cittadini e, allo stesso tempo, di costruire una prospettiva di sviluppo più organica per Manfredonia e per l’intero ambito territoriale.