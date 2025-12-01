MANFREDONIA (FG) – Un nuovo episodio di vandalismo politico ha coinvolto il Comitato elettorale di Joseph Splendido, situato in Corso Roma 107. Nelle scorse ore alcuni manifesti elettorali sono stati strappati e rimossi dalle bacheche esterne, provocando indignazione tra i sostenitori del candidato e all’interno del panorama politico locale.
A rendere nota la vicenda è stato Giuseppe Marasco, capogruppo e consigliere comunale della Lega Manfredonia, che ha definito il gesto «inaccettabile e vergognoso», sottolineando come simili azioni rappresentino «un attacco alla libertà di espressione e alla democrazia». Secondo quanto riportato, l’episodio è stato segnalato alle autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili, oltre che portato all’attenzione degli organi di stampa. Marasco ha ribadito che i manifesti costituiscono uno strumento legittimo di comunicazione politica e che ogni tentativo di sabotaggio rappresenta una violazione del confronto democratico garantito dalla legge.
«Non si può fermare l’idea del futuro, non si può cancellare la nostra voce. Riaffiggeremo i manifesti e continueremo a lottare per i nostri valori e le nostre idee», ha dichiarato Marasco, invitando la cittadinanza a respingere ogni forma di intimidazione o vandalismo. Le forze dell’ordine stanno ora valutando le immagini delle telecamere presenti nella zona per verificare eventuali elementi utili alle indagini.
13 commenti su "Manfredonia. Manifesti elettorali strappati presso il comitato di Joseph Splendido. Marasco: “Demoni, vergognatevi!”"
Chi ha fatto tutto questo teme una ascesa delle destre con Marasco fautore di tale miracolo politico.
Vada avanti Dott. Marasco e non si faccia intimorire.
Lei ha gli anticorpi per combattere la sinistra che è la malaria della nostra regione.
Le solite zecche rosse, 💪
Attenzione che ci sono non i fascisti ma i nazisti rossi! Squadristi nazisti vengono istigati ad attuare forme di estrema violenza specialmente con i giornalisti e le forze dell’ordine!
Il demone del male..regna sovrano. Le forze del male saranno sconfitte!
Ma come fatto a dire che sono nazisti rossi senza una prova siete i soliti incompetenti poi chi semina odio racogli odio .
Cittadina stranissima…ad essere buono…
DOvete Grepare LECAVETI LE FERITE SIETE STATI MESSI AL TAPETO .
Non scordiamoci da dove viene Marasco!
Sign. Achille, guardi che tutta la politica sipontina è stata messa al tappeto. Umiliata e resettata. Il feudo politico ultradecennale dominante è stato letteralmente polverizzato. Da leggende metropolitane, addirittura trapela la notizia ove risultano anche tentativi di suicidio e poderosi acquisto di psicofarmaci da parte di taluni personaggi..🤔
non se lo calcola più nessuno ormai e se ne sta accorgendo pure lui, quindi ha bisogno ogni giorno di fantomatici nemici per esistere come personaggio
per i commentatori, fatevi vedere da uno bravo, ma bravo davvero
Cittadini del Gargano, amici di Monte Sant’Angelo del Gargano, della Puglia, d’Italia, oltre i monti e oltre i mari, leggete: Ore 18 del 24 novembre, la notizia è ovunque..Manfredonia è caduta!Manfredonia è nostra! Dopo decenni di aspre battaglie politiche..Manfredonia è montanara! I loro capi politici sono stati duramente sconfitti in primis dai loro concittadini! Manfredonia, finalmente è stata liberata dalla tirannide politica ed è montanara!
Esimio Dott. Generale Marasco, c’è chi pratica sabotaggio nei pressi delle sedi pubblicitarie elettorali e chi disegna enormi falli sulle schede. Dicono che è una goduria sino a sfiorare l’orgasmo disegnare enormi pingoni sulle schede.
Non una semplice mannite ma una purgona elettorale senza precedenti, felicemente somministrata dal corpo elettorale sipontino a tutta la politica locale!