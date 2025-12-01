Manfredonia. Manifesti elettorali strappati presso il comitato di Joseph Splendido. Marasco: "Demoni, vergognatevi!"

MANFREDONIA (FG) – Un nuovo episodio di vandalismo politico ha coinvolto il Comitato elettorale di Joseph Splendido, situato in Corso Roma 107. Nelle scorse ore alcuni manifesti elettorali sono stati strappati e rimossi dalle bacheche esterne, provocando indignazione tra i sostenitori del candidato e all’interno del panorama politico locale.

A rendere nota la vicenda è stato Giuseppe Marasco, capogruppo e consigliere comunale della Lega Manfredonia, che ha definito il gesto «inaccettabile e vergognoso», sottolineando come simili azioni rappresentino «un attacco alla libertà di espressione e alla democrazia». Secondo quanto riportato, l’episodio è stato segnalato alle autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili, oltre che portato all’attenzione degli organi di stampa. Marasco ha ribadito che i manifesti costituiscono uno strumento legittimo di comunicazione politica e che ogni tentativo di sabotaggio rappresenta una violazione del confronto democratico garantito dalla legge.

«Non si può fermare l’idea del futuro, non si può cancellare la nostra voce. Riaffiggeremo i manifesti e continueremo a lottare per i nostri valori e le nostre idee», ha dichiarato Marasco, invitando la cittadinanza a respingere ogni forma di intimidazione o vandalismo. Le forze dell’ordine stanno ora valutando le immagini delle telecamere presenti nella zona per verificare eventuali elementi utili alle indagini.