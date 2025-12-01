Anche nel comparto C5 della lottizzazione Algesiro, a Mezzanelle, un alloggio e il relativo box auto escono dal regime di edilizia convenzionata e vengono liberati dai vincoli su prezzo e canone di locazione. Lo stabilisce una determinazione del 20 novembre 2025, con cui il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia, Lucio Barbaro, concede il nulla osta alla rimozione dei vincoli convenzionali che per oltre vent’anni hanno regolato la vita immobiliare del lotto C1.

Il punto di partenza è lo stesso programma costruttivo approvato nel 1998 per la cooperativa edilizia Algesiro, che prevedeva la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata tra la lottizzazione De Feudis, il cimitero e il secondo Piano di Zona, con oneri di esproprio e urbanizzazione interamente a carico del soggetto attuatore. Dopo l’adozione del “Programma aggiornato” nel 2002 e l’atto di cessione dei terreni, Comune e cooperativa stipularono, sempre nel marzo di quell’anno, una convenzione ex art. 35 della legge 865/1971. L’atto trasferiva alla cooperativa il diritto di proprietà su diversi comparti, tra cui il C5, fissando durata ventennale e una serie di vincoli: requisiti stringenti per i soci assegnatari, limitazioni alle vendite nei primi cinque anni e, soprattutto, prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione per vent’anni dal rilascio della concessione edilizia.

Nel 2004, con un atto integrativo, il comparto C5, originariamente destinato a edilizia sovvenzionata IACP, viene definitivamente ceduto alla cooperativa Algesiro alle stesse condizioni convenzionali degli altri comparti. Qualche anno dopo, nel novembre 2009, un appartamento lotto C1 e un box auto nel primo piano interrato vengono assegnati in diritto di proprietà a un socio della cooperativa, in regime di separazione dei beni. Alla morte del proprietario, nel 2015, gli immobili passano per successione alla erede, che diventa così titolare dell’alloggio e del box nel comparto C5.

È proprio l’erede che, il 5 giugno 2025, presenta al Comune un’istanza per l’eliminazione del vincolo di convenzione sugli immobili ricevuti. La richiesta riguarda espressamente la rimozione dei vincoli connessi alla convenzione PEEP, stipulata su suoli concessi in diritto di proprietà alla cooperativa e poi trasferiti al privato. All’istanza vengono allegate le ricevute dei diritti di segreteria, avviando così l’istruttoria presso il servizio Demanio e Patrimonio.

Nel frattempo, anche in questo caso, interviene la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 14 ottobre 2025, che chiarisce il regime delle convenzioni PEEP in diritto di proprietà stipulate sino al 31 dicembre 1996 o trasformate da diritto di superficie in proprietà. La delibera ribadisce che tali convenzioni, trascorsi i termini di durata, non sono più gravate dal vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, a condizione che sia corrisposta l’eventuale quota residua di costo di costruzione non versata, calcolata in base ai parametri vigenti all’epoca del titolo edilizio e rivalutata alla data dell’istanza. Se i vincoli risultano comunque inseriti in convenzione, vengono considerati decaduti alla scadenza, sempre previo pagamento del costo di costruzione dovuto e previa istruttoria favorevole dell’ufficio competente.

Sulla scorta di queste regole, il Comune quantifica l’importo da corrispondere per l’alloggio e il box del lotto in 2.215,20 euro, quale quota del contributo di costo di costruzione non versato al momento del rilascio del titolo edilizio. La cifra viene comunicata all’erede con una nota del 24 ottobre 2025. Nella stessa data, la proprietaria provvede al pagamento mediante bonifico bancario e dichiara di accettare le condizioni fissate dalla delibera consiliare, condizione indispensabile per ottenere la rimozione dei vincoli.

Con la determinazione n. 2229 del 20 novembre 2025, il dirigente Barbaro formalizza l’esito dell’istruttoria: il provvedimento prende atto dell’istanza, attesta l’avvenuto versamento dell’importo dovuto, conferma l’applicabilità della delibera 50/2025 e specifica che, in presenza di una convenzione ventennale ormai scaduta, non è necessario stipulare una nuova convenzione integrativa per rimuovere i vincoli. La determina sancisce quindi che l’appartamento e il box non sono più soggetti a vincoli convenzionali sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione, e registra a bilancio un’entrata di 2.215,20 euro alla voce “ricavo dalla cessione o rinuncia di valori immobiliari”.

L’atto conferma l’orientamento dell’amministrazione nel consentire, a chi ha maturato i termini e saldato il costo di costruzione, il passaggio dal regime convenzionato a quello di mercato, valorizzando gli immobili realizzati nei piani PEEP e, al tempo stesso, garantendo le entrate dovute alle casse comunali e il rispetto delle procedure di regolarità amministrativa e contabile.

A cura di Michele Solatia.