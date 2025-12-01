Qualità della vita 2025, Foggia tra le ultime province pugliesi: 98^ posizione

FOGGIA – La provincia di Foggia continua a registrare risultati critici nella classifica sulla Qualità della vita 2025 stilata da Il Sole 24 Ore. Con un leggero miglioramento rispetto allo scorso anno (+1 posizione), il territorio si colloca al 98° posto su 107 province italiane, penultima tra le province pugliesi, preceduta da Taranto (99^). La prima provincia pugliese è Bari (67^), seguita da Lecce (81^), Bat (86^) e Brindisi (88^).
Il podio nazionale e il divario Nord-Sud
A dominare la classifica sono province del Nord, con Trento, Udine e Bolzano a occupare le prime posizioni. Il Trentino si conferma territorio longevo e sicuro, con alti livelli di benessere economico e sociale. La top 10 premia piccole province dell’arco alpino e grandi città metropolitane come Bologna (4^) e Milano (8^).
Il Sud resta in coda: per trovare la prima area meridionale bisogna scorrere fino al 39° posto di Cagliari. La spaccatura geografica tra Nord e Sud permane nonostante incentivi economici, PNRR e politiche di sviluppo locale.
Foggia nelle macroaree tematiche
L’analisi dei 90 indicatori suddivisi in sei macrocategorie mostra luci e ombre per Foggia:
- Ricchezza e consumi: 98^ posizione, stabile rispetto allo scorso anno.
- Ambiente e servizi: 86^.
- Affari e lavoro: peggiora al 101^.
- Giustizia e sicurezza: 79^.
- Cultura e tempo libero: 90^.
- Demografia e società: 99^.
Nonostante un lieve aumento delle retribuzioni medie e una riduzione delle famiglie più povere (-7,5%), il territorio soffre per la debolezza industriale, l’aumento delle ore di cassa integrazione (+22,8%) e il calo delle start-up innovative. Anche l’export rispetto al PIL mostra un decremento (-4,9%).
Demografia e sostenibilità
Foggia, come gran parte del Paese, si confronta con un invecchiamento della popolazione e una natalità stagnante. Tra i dati positivi, emerge un incremento dell’uso di energie rinnovabili (+1,8%) e della densità degli impianti fotovoltaici (+42,2 unità ogni 10 km²), segnali di un’attenzione crescente alla sostenibilità.
Conclusioni
Il quadro generale conferma le criticità strutturali della provincia di Foggia rispetto al resto del Paese, in particolare per quanto riguarda l’economia, l’occupazione e la demografia. Il lieve miglioramento di una posizione rispetto al 2024 non modifica la percezione di un territorio ancora fortemente penalizzato, con ampi margini di crescita per affrontare le sfide socio-economiche dei prossimi anni.
Lo riporta FoggiaToday.it
2 commenti su "Qualità della vita 2025, Foggia tra le ultime province pugliesi: 98^ posizione"
Sempre fra le ultime. Anche Italia oggi ci dava fra le ultime. Anzi peggio.
L’amministrazione regionale sa che esistiamo solo per le votazioni! E la gente imperterrita persevera!
Vivo a Bologna da oltre 30 anni ma ho vissuto a Foggia fino a quasi il 95.
Sono legato da affetti e qualche amico rimasto.
Ogni volta che ho sentito parlare di Foggia il più delle volte è stato per un problema…omicidi, furti, corruzione, immigrazione clandestina, mafia tra le più efferate, soprusi di politici e di istituzioni più in generale..insomma un bel curriculum vitae.
Molto ma molto raramente per qualcosa di buono.
I cittadini si sono talmente abituati a questo sistema che si gli dici che è un caos hanno la presunzione e l’ arroganza di dire che non è vero.
Purtroppo per noi che viviamo fuori ma che abbiamo vissuto li in questa città e continuiamo ad avere contatti il confronto è lampante.
Ma è mai possibile non riuscire mai a vergognarsi ?
Se a casa mia c’è un prolema si cerca di risolverlo senza dire che “non è vero” ..e poi.. cosi ci si ricava ad essere sempre tra gli ultimi e i peggiori ?
Mi dispiace perchè sarebbe (e dico sarebbe perchè la situazione è oramai disperata) potuta essere una città e una zona molto ambita : turismo religioso e non, industria agroalimentare di una ricchezza incalcolabile, aria e terra salubre, ..eppure .. niente di niente.
Un degrado insopportabile.
Una mentalità chiusa ed egoista..(tipo sto bene io e degli altri non me ne importa nulla).
Ma come si fa a stare bene quando anche se la tua casa è una reggia ma basta uscire dal portone per capire che si trova in una latrina attorno ?
Io non lo so ma purtroppo vede sempre e solo questo e ogni volta che scendiamo per festività ..siamo costretti anche a “scendere” un gradino sempre più in basso ..in ogni senso.
Peccato.