Edizione n° 5902

BALLON D'ESSAI

MATRIMONI // Foggia, il Comune apre ai matrimoni “fuori dal municipio”: via al bando per le nuove sale
1 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

DELINQUENTI BAT // San Ferdinando di Puglia non ha pace. Dopo la ruspa al bancomat, furto in un compro-oro
1 Dicembre 2025 - ore  10:33

Home // Cronaca // Qualità della vita 2025, Foggia tra le ultime province pugliesi: 98^ posizione

RISULTATI Qualità della vita 2025, Foggia tra le ultime province pugliesi: 98^ posizione

Tra i dati positivi, emerge un incremento dell’uso di energie rinnovabili e della densità degli impianti fotovoltaici

Qualità della vita 2025, Foggia tra le ultime province pugliesi: 98^ posizione

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La provincia di Foggia continua a registrare risultati critici nella classifica sulla Qualità della vita 2025 stilata da Il Sole 24 Ore. Con un leggero miglioramento rispetto allo scorso anno (+1 posizione), il territorio si colloca al 98° posto su 107 province italiane, penultima tra le province pugliesi, preceduta da Taranto (99^). La prima provincia pugliese è Bari (67^), seguita da Lecce (81^), Bat (86^) e Brindisi (88^).

Il podio nazionale e il divario Nord-Sud

A dominare la classifica sono province del Nord, con Trento, Udine e Bolzano a occupare le prime posizioni. Il Trentino si conferma territorio longevo e sicuro, con alti livelli di benessere economico e sociale. La top 10 premia piccole province dell’arco alpino e grandi città metropolitane come Bologna (4^) e Milano (8^).

Il Sud resta in coda: per trovare la prima area meridionale bisogna scorrere fino al 39° posto di Cagliari. La spaccatura geografica tra Nord e Sud permane nonostante incentivi economici, PNRR e politiche di sviluppo locale.

Foggia nelle macroaree tematiche

L’analisi dei 90 indicatori suddivisi in sei macrocategorie mostra luci e ombre per Foggia:

  • Ricchezza e consumi: 98^ posizione, stabile rispetto allo scorso anno.
  • Ambiente e servizi: 86^.
  • Affari e lavoro: peggiora al 101^.
  • Giustizia e sicurezza: 79^.
  • Cultura e tempo libero: 90^.
  • Demografia e società: 99^.

Nonostante un lieve aumento delle retribuzioni medie e una riduzione delle famiglie più povere (-7,5%), il territorio soffre per la debolezza industriale, l’aumento delle ore di cassa integrazione (+22,8%) e il calo delle start-up innovative. Anche l’export rispetto al PIL mostra un decremento (-4,9%).

Demografia e sostenibilità

Foggia, come gran parte del Paese, si confronta con un invecchiamento della popolazione e una natalità stagnante. Tra i dati positivi, emerge un incremento dell’uso di energie rinnovabili (+1,8%) e della densità degli impianti fotovoltaici (+42,2 unità ogni 10 km²), segnali di un’attenzione crescente alla sostenibilità.

Conclusioni

Il quadro generale conferma le criticità strutturali della provincia di Foggia rispetto al resto del Paese, in particolare per quanto riguarda l’economia, l’occupazione e la demografia. Il lieve miglioramento di una posizione rispetto al 2024 non modifica la percezione di un territorio ancora fortemente penalizzato, con ampi margini di crescita per affrontare le sfide socio-economiche dei prossimi anni.

Lo riporta FoggiaToday.it

2 commenti su "Qualità della vita 2025, Foggia tra le ultime province pugliesi: 98^ posizione"

  1. Sempre fra le ultime. Anche Italia oggi ci dava fra le ultime. Anzi peggio.
    L’amministrazione regionale sa che esistiamo solo per le votazioni! E la gente imperterrita persevera!

  2. Vivo a Bologna da oltre 30 anni ma ho vissuto a Foggia fino a quasi il 95.
    Sono legato da affetti e qualche amico rimasto.
    Ogni volta che ho sentito parlare di Foggia il più delle volte è stato per un problema…omicidi, furti, corruzione, immigrazione clandestina, mafia tra le più efferate, soprusi di politici e di istituzioni più in generale..insomma un bel curriculum vitae.
    Molto ma molto raramente per qualcosa di buono.
    I cittadini si sono talmente abituati a questo sistema che si gli dici che è un caos hanno la presunzione e l’ arroganza di dire che non è vero.
    Purtroppo per noi che viviamo fuori ma che abbiamo vissuto li in questa città e continuiamo ad avere contatti il confronto è lampante.
    Ma è mai possibile non riuscire mai a vergognarsi ?
    Se a casa mia c’è un prolema si cerca di risolverlo senza dire che “non è vero” ..e poi.. cosi ci si ricava ad essere sempre tra gli ultimi e i peggiori ?
    Mi dispiace perchè sarebbe (e dico sarebbe perchè la situazione è oramai disperata) potuta essere una città e una zona molto ambita : turismo religioso e non, industria agroalimentare di una ricchezza incalcolabile, aria e terra salubre, ..eppure .. niente di niente.
    Un degrado insopportabile.
    Una mentalità chiusa ed egoista..(tipo sto bene io e degli altri non me ne importa nulla).
    Ma come si fa a stare bene quando anche se la tua casa è una reggia ma basta uscire dal portone per capire che si trova in una latrina attorno ?
    Io non lo so ma purtroppo vede sempre e solo questo e ogni volta che scendiamo per festività ..siamo costretti anche a “scendere” un gradino sempre più in basso ..in ogni senso.
    Peccato.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

