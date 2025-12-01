Qualità della vita 2025, Foggia tra le ultime province pugliesi: 98^ posizione

FOGGIA – La provincia di Foggia continua a registrare risultati critici nella classifica sulla Qualità della vita 2025 stilata da Il Sole 24 Ore. Con un leggero miglioramento rispetto allo scorso anno (+1 posizione), il territorio si colloca al 98° posto su 107 province italiane, penultima tra le province pugliesi, preceduta da Taranto (99^). La prima provincia pugliese è Bari (67^), seguita da Lecce (81^), Bat (86^) e Brindisi (88^).

Il podio nazionale e il divario Nord-Sud

A dominare la classifica sono province del Nord, con Trento, Udine e Bolzano a occupare le prime posizioni. Il Trentino si conferma territorio longevo e sicuro, con alti livelli di benessere economico e sociale. La top 10 premia piccole province dell’arco alpino e grandi città metropolitane come Bologna (4^) e Milano (8^).

Il Sud resta in coda: per trovare la prima area meridionale bisogna scorrere fino al 39° posto di Cagliari. La spaccatura geografica tra Nord e Sud permane nonostante incentivi economici, PNRR e politiche di sviluppo locale.

Foggia nelle macroaree tematiche

L’analisi dei 90 indicatori suddivisi in sei macrocategorie mostra luci e ombre per Foggia:

Ricchezza e consumi: 98^ posizione, stabile rispetto allo scorso anno.

98^ posizione, stabile rispetto allo scorso anno. Ambiente e servizi: 86^.

86^. Affari e lavoro: peggiora al 101^.

peggiora al 101^. Giustizia e sicurezza: 79^.

79^. Cultura e tempo libero: 90^.

90^. Demografia e società: 99^.

Nonostante un lieve aumento delle retribuzioni medie e una riduzione delle famiglie più povere (-7,5%), il territorio soffre per la debolezza industriale, l’aumento delle ore di cassa integrazione (+22,8%) e il calo delle start-up innovative. Anche l’export rispetto al PIL mostra un decremento (-4,9%).

Demografia e sostenibilità

Foggia, come gran parte del Paese, si confronta con un invecchiamento della popolazione e una natalità stagnante. Tra i dati positivi, emerge un incremento dell’uso di energie rinnovabili (+1,8%) e della densità degli impianti fotovoltaici (+42,2 unità ogni 10 km²), segnali di un’attenzione crescente alla sostenibilità.

Conclusioni

Il quadro generale conferma le criticità strutturali della provincia di Foggia rispetto al resto del Paese, in particolare per quanto riguarda l’economia, l’occupazione e la demografia. Il lieve miglioramento di una posizione rispetto al 2024 non modifica la percezione di un territorio ancora fortemente penalizzato, con ampi margini di crescita per affrontare le sfide socio-economiche dei prossimi anni.

