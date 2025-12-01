Edizione n° 5902

BALLON D'ESSAI

MATRIMONI // Foggia, il Comune apre ai matrimoni “fuori dal municipio”: via al bando per le nuove sale
1 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

DELINQUENTI BAT // San Ferdinando di Puglia non ha pace. Dopo la ruspa al bancomat, furto in un compro-oro
1 Dicembre 2025 - ore  10:33

Home // Foggia // Qualità della vita, Foggia risale di una posizione: “Segnali incoraggianti, ma la strada è lunga”

SINDACA Qualità della vita, Foggia risale di una posizione: “Segnali incoraggianti, ma la strada è lunga”

Il fatto di non essere più all’ultimo posto è un piccolo passo avanti, ma non può soddisfarci

Episcopo Maria Aida Tatiana - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – L’edizione 2025 dell’indagine sulla qualità della vita nelle 107 province italiane, pubblicata oggi dal quotidiano economico che ogni anno fotografa lo stato del Paese attraverso 90 indicatori, restituisce un quadro soltanto in parte incoraggiante per la Provincia di Foggia. La Capitanata infatti guadagna una posizione rispetto al 2024, attestandosi al 98º posto. Un miglioramento minimo, ma sufficiente a segnare un primo, fragile segnale di resilienza.

Gli indicatori analizzati spaziano dal lavoro ai consumi, dall’ambiente ai servizi, fino a sicurezza, salute e diritti civili. Ne emerge, come da anni, una profonda frattura territoriale: le province del Nord continuano a occupare stabilmente la parte alta della classifica, mentre molte realtà del Mezzogiorno restano nella coda, alle prese con ritardi strutturali difficili da colmare.

Episcopo: “Non siamo più ultimi, ma non basta. Serve un cambiamento stabile”

Sulla classifica è intervenuta la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, che pur riconoscendo il leggero miglioramento invita a mantenere il realismo: “Il fatto di non essere più all’ultimo posto è un piccolo passo avanti, ma non può soddisfarci. Questi dati confermano quanto sia ancora ampio il divario da colmare e ci ricordano che la sfida della vivibilità è una delle priorità per la nostra amministrazione”, ha commentato.

Episcopo sottolinea come la risalita, seppur modesta, rappresenti “un segnale che ci dice che la direzione può essere quella giusta”, ma mette in guardia dal rischio di accontentarsi. “Occorre trasformare i segnali positivi in cambiamenti concreti e duraturi – aggiunge – attraverso interventi mirati sui servizi, sul welfare, sulle infrastrutture, sulle opportunità di lavoro e sulla sicurezza urbana”.

Capitanata tra criticità e potenzialità

Nel dettaglio del rapporto, la Capitanata continua a soffrire su vari fronti: disoccupazione giovanile, fragilità sociale, rete infrastrutturale ancora insufficiente, percezione di insicurezza e servizi non sempre all’altezza. Tuttavia, non mancano indicatori che mostrano una certa vivacità in alcuni settori economici e culturali, oltre a una crescente attenzione verso ambiente, rigenerazione urbana e coesione sociale.

La sfida dei prossimi anni

Per la sindaca, la missione è chiara: “Il riscatto della Capitanata passa da investimenti, programmazione e responsabilità condivisa. I cittadini devono potersi sentire protagonisti del cambiamento, e le istituzioni devono garantire una presenza forte, credibile e costante”. La strada per avvicinarsi alle province più virtuose è ancora lunga, ma il 98º posto rappresenta — nel quadro complessivo — un punto di ripartenza, non di arrivo.

Lo riporta FoggiaToday.it

