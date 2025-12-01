Edizione n° 5901

BALLON D'ESSAI

MATRIMONI // Foggia, il Comune apre ai matrimoni “fuori dal municipio”: via al bando per le nuove sale
1 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

DELINQUENTI BAT // San Ferdinando di Puglia non ha pace. Dopo la ruspa al bancomat, furto in un compro-oro
1 Dicembre 2025 - ore  10:33

Home // Cronaca // 'Un sorriso oltre le mura': la comicità di Mudù arriva al carcere di Foggia

COMICITA' ‘Un sorriso oltre le mura’: la comicità di Mudù arriva al carcere di Foggia

Iniziativa possibile grazie al progetto solidale “Un sorriso oltre le mura”, ideato da Antonio Detoma all’interno del contenitore “Progetto Mafalda”

'Un sorriso oltre le mura': la comicità di Mudù arriva al carcere di Foggia

'Un sorriso oltre le mura'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Giovedì 4 dicembre 2025 il carcere di Foggia ospiterà uno spettacolo di cabaret unico, grazie al progetto solidale “Un sorriso oltre le mura”, ideato da Antonio Detoma all’interno del contenitore “Progetto Mafalda”. L’iniziativa promuove attività sociali senza fini di lucro e mira a favorire benessere emotivo e socializzazione attraverso la comicità.

Protagonisti del primo appuntamento saranno gli artisti del gruppo Mudù, Umberto Sardella e Luigia Caringella, che porteranno in scena i loro celebri personaggi, dai carabinieri ai dottori, offrendo ai detenuti momenti di leggerezza e condivisione.

Antonio Detoma sottolinea come la risata diventi un ponte verso la speranza, alleggerendo il peso della quotidianità detentiva e creando un clima più sereno. L’obiettivo del progetto è chiaro: portare un sorriso a chi vive lontano dagli affetti, favorendo fiducia, motivazione e crescita personale.

Un ringraziamento speciale è rivolto al Direttore della Casa Circondariale di Foggia, all’Area Trattamentale e al corpo di Polizia Penitenziaria per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. All’iniziativa parteciperà anche il CSV Foggia, rafforzando così la rete di collaborazione sociale intorno al progetto.

