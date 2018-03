Di:



Giuseppe Fiume, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi con una ferita da arma da fuoco all’addome. Le sue condizioni sono gravi. Dalle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri il ferito stava eseguendo lavori presso un’abitazione di campagna non di sua proprietà, alla periferia di Brindisi, quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Lo ha condotto in ospedale il padre che era poco distante. Sul luogo del ferimento i Cc e la scientifica. Ferito da colpo arma a Brindisi, è grave ultima modifica: da (ANSA) – BRINDISI, 2 GEN – Un uomo di 32 anni,, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi con una ferita da arma da fuoco all’addome. Le sue condizioni sono gravi. Dalle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri il ferito stava eseguendo lavori presso un’abitazione di campagna non di sua proprietà, alla periferia di Brindisi, quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Lo ha condotto in ospedale il padre che era poco distante.

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.