Tacconi a Manfredonia: “possibile progetto con Polisportiva Salvemini”

Di:

Manfredonia. L’EX portiere per quasi un decennio e anche capitano della Juventus Stefano Tacconi è stato a Manfredonia nei giorni scorsi e, salutando gli amici Pasquale Vairo, Mirko Di Fiore, il dr. Marco Guerra, Nicola Pesante e il procuratore calcistico Vincenzo Piemontese, ha visitato gli impianti sportivi della Polisportiva G.Salvemini. Come riferito dai presenti, possibile una collaborazione o un progetto che coinvolga attivamente l’ex portiere della Juve che con la formazione bianconera ha vinto, a cavallo degli anni ottanta e novanta, tutte le maggiori competizioni UEFA per club, unico portiere nel farlo. Si ricorda come Tacconi è stato inserito, dall’IFFHS, al 143º posto nella classifica dei migliori portieri del mondo nel quarto di secolo 1987-2011.

Redazione Stato Quotidiano.it – Riproduzione riservata