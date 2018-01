http://images2.corriereobjects.it

Di:



Roma. E’ morto stamani al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato d’urgenza il 31 dicembre, Ferdinando Imposimato. Era nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936. ”Magistrato, fu giudice istruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo, dal caso Moro all’attentato al Papa. Nel 1987 fu eletto al Senato come indipendente di sinistra nelle liste del Pci, nel 1992 fu eletto alla Camera e poi nel 1994 al Senato. Nel 2013 il Movimento Cinquestelle lo aveva indicato, assieme ad altri nomi, per l’elezione a Presidente della Repubblica”. Lo riporta l’Ansa. Nota MoVimento 5 Stelle. “E’ morto Ferdinando Imposimato. Con lui non sparisce soltanto un magistrato integerrimo e un grande giurista. Ma va via anche una persona splendida, di grande umanità e sensibilità. Per tutto il M5S sono momenti di enorme dolore, perché Imposimato ha rappresentato una luce vivida, una guida sicura sul percorso che abbiamo da anni intrapreso nella lotta alla corruzione, al malaffare e alle mafie. Esprimiamo il nostro cordoglio più profondo e la vicinanza ai suoi familiari.” IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE EMILIANO PER LA SCOMPARSA DI FERDINANDO IMPOSIMATO

“Una vita dedicata alla giustizia e alla difesa dei diritti, un esempio professionale e umano insostituibile, un amico. La scomparsa di Ferdinando Imposimato lascia un vuoto enorme nel Paese ma anche in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La traccia che lui ci tramanda è profonda, sta a noi custodire questa storia, il patrimonio di valori ed esperienza che lui ha incarnato. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga il mio sincero cordoglio”. Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa del giudice Ferdinando Imposimato. Addio al magistrato Ferdinando Imposimato ultima modifica: da

