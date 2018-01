Antonio Fusilli “d’Arienzo e Piemontese sono miei amici. Ho detto tutto”

Di:

”Vengo tirato nuovamente in ballo dopo le mie dimissioni da consigliere comunale, questa volta é Forza Italia (o meglio, chi scrive in politichese questi lunghi comunicati ed io mi chiedo a che servono???). A me pare di essermi giustificato con i cittadini in maniera chiara e netta, nel contempo contribuisco fattivamente anche da “esterno” a dare il mio sostegno. Colgo l’occasione per fare gli auguri a Vittorio de Padova che si é calato subito nella parte con molta concretezza, così come piace a me. Amministrare una città come Monte é cosa assai complicata, io credo che i primi passi fatti dall’amministrazione siano molto positivi ed é l’eco che risuona in tutta la provincia e non solo.

Pierpaolo d’Arienzo e Raffaele Piemontese oltre ad avere ruoli istituzionali importanti sono miei amici. Ho detto tutto.

Dimenticavo…buon anno!”