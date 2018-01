Orsara, in 6 mesi ottenuti 4milioni di euro per nuove opere

Di:

Orsara di Puglia. Negli ultimi sei mesi, vale a dire dal momento in cui la nuova giunta si è insediata, l’Amministrazione comunale di Orsara di Puglia è riuscita a ottenere circa 4 milioni di euro di finanziamenti per la realizzazione di nuove opere pubbliche. Domani, mercoledì 3 gennaio 2018, alle ore 17, sarà inaugurata la palestra ristrutturata delle scuole elementari con un triangolare di pallavolo a cura dell’ASD Polisportiva Ursaria; il 4 gennaio, dalle 18.30, al Centro Polivalente, “L’Amministrazione incontra i cittadini”. Oltre alla palestra delle scuole elementari, il Comune provvederà a ricostruire da zero, dopo la demolizione della preesistente struttura, un palazzetto dello sport completamente nuovo in via del Castagneto, grazie a un progetto capace di ottenere un finanziamento pari a 1,6 milioni. A Palazzo Varo, invece, troverà spazio la nuova biblioteca comunale, dotata di sala musicale e multimediale, nonché di teatro per bambini: l’intervento complessivo ha ottenuto in finanziamento di 1,4 milioni. Importanti anche il progetto per la fogna bianca, che ha ottenuto 630mila euro, quello per la biodiversità al Bosco Acquara (300mila euro) e la pulizia dei canali (90mila euro).

Sono stati affidati, inoltre, i lavori che intervengono su due diversi versanti per il contrasto al dissesto idrogeologico. Sono stati cantierizzati anche i lavori al campo sportivo e per l’Auditorium Comunale. Nell’incontro con i cittadini, inoltre, si parlerà anche del nuovo bando per l’attivazione della raccolta differenziata porta a porta. “L’Amministrazione incontra i cittadini per fare un bilancio di questi primi 6 mesi di intenso lavoro e per illustrare quali sono i nuovi impegni che ci attendono nelle prossime settimane”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce. Nei primi 6 mesi della nuova giunta sono stati molteplici gli impegni anche durante il periodo estivo, un momento in cui, grazie alla collaborazione delle realtà associative, il paese è stato animato da trenta date e sessanta eventi. Lo scorso 9 settembre, poi, sempre in collaborazione con molte realtà associative, l’Amministrazione comunale ha organizzato la storica trentesima edizione della Festa del Vino. In ottobre, la Comunità Educativa per Minori di Orsara di Puglia è stata intitolata alla memoria di Michele Panella, per oltre 10 anni brigadiere e comandante dei carabinieri di Orsara, morto prematuramente il 12 gennaio 2017 nel giorno del suo 47esimo compleanno.

“Ci auguriamo che il 2018 possa essere un anno importante per ogni singola famiglia orsarese e per tutta la Comunità di Orsara di Puglia”, ha concluso Tommaso Lecce.