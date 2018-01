Prestazioni, comfort, eleganza – semplicemente Avant A6

Di:

Eleganza, comfort, prestazioni, consumi ridotti, finiture di massimo pregio: è questa la sintesi che Audi propone con la station wagon top di gamma del marchio, una station wagon che ha davvero poco a che spartire con il segmento e che propone una soluzione sicuramente non per tutti.

No, non parliamo necessariamente del prezzo, che pure è una questione importante quando parliamo di vetture di questo tipo. Parliamo piuttosto della qualità del motore, delle dotazioni, delle strumentazioni di bordo, dei sedili, delle finiture della carrozzeria: materiale di prima fascia che non tutti hanno il palato per apprezzare fino in fondo.

Se ti senti però un vero appassionato di grandi auto, se pensi di poter godere appieno ognuno degli straordinari dettagli che Audi ha inserito in Avant A6, continua a leggere, perché di straordinarietà, in questo veicolo, ce ne sono davvero tantissime.

2 litri, consumi ridotti, potenza fino a 190 cavalli

Audi non vende moda, ma vetture affidabili e dalle prestazioni incredibili. La nostra disamina non può che partire dunque dal motore, uno dei fiori all’occhiello di questa station wagon: 2.000 turbodiesel, che sviluppa fino a 190 cavalli e che offre prestazioni molto importanti sia sul breve che sul lungo tragitto.

Il tutto a consumi estremamente ridotti: siamo infatti davanti ad una vettura che sull’ibrido riesce a percorrere 100 km con soli 4,6 litri, con consumi bassi anche rispetto alla categoria di riferimento.

Allestimenti di prim’ordine – strumentazioni da vettura di lusso

La vera magia parte però una volta che ci si è seduti al volante: tutto è espressione della grande qualità costruttiva di Audi, con assemblaggi perfetti, strumentazioni di assoluta qualità, sedili comodi e perfettamente regolabili. Un’esperienza di guida che diventa un piacere, anche quando di chilometri da percorrere ce ne sono tantissimi.

Una vettura che può diventare l’amore di una vita

Una vettura che può diventare un’amore che dura una vita: prenota un test drive e lasciati fulminare da una station wagon che parla un’altra lingua, quella della perfezione meccanica e di design, una vettura che una volta provata non ti permetterà più di accontentarti di nulla, neanche di modelli simili per costo e per dotazioni.

Avant A6 è un mostro sacro con il quale fare sempre e sicuramente i conti: chi può apprezzarla dovrebbe sicuramente farci un pensierino.