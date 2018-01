Di:

La Puglia non è solo turismo e gastronomia: anche Internet, infatti, sta entrando di diritto fra le eccellenze di questa zona. Il merito va al Piano banda ultralarga in Puglia: una regione che al momento vanta una copertura eccezionale, da record. La suddetta copertura, non a caso, avvolge l’87% delle unità immobiliari in Puglia, e si eleva ad un livello di diffusione ben al di sopra delle medie nazionali. La Puglia, però, è destinata a migliorare ulteriormente la sua condizione in termini di connettività a banda ultra larga: il futuro sarà ancora suo, e non mancherà di rivelare diverse sorprese in questo tema. Questo primato pugliese nel campo delle connessioni Internet veloci, dunque, merita un obbligatorio approfondimento.

Puglia: è primato nel settore della banda ultra larga

87% di unità abitative coperte dalla banda ultra larga: una percentuale che scavalca la media nazionale di ben 15 punti percentuali, per un totale di circa 150 comuni e oltre 219.000 unità immobiliari servite dalle connessioni Internet veloci ad un minimo di 30 Mbps. Quali sono i fattori che hanno contribuito a questo prestigioso traguardo? Intanto la valanga di milioni investiti dal settore pubblico nel progetto di copertura della banda ultra larga: si parla di un totale di 95 milioni di euro, con una importante fetta del totale (62 milioni) frutto del contributo delle casse regionali. Tutti i numeri visti poco sopra, e offerti dal recente report dell’Assessorato allo sviluppo economico della Puglia, sono quindi il frutto degli investimenti propri di questa regione. Anche la pianificazione ha avuto un ruolo importante: ogni obiettivo, infatti, era già stato ampiamente preventivato dal Piano Smart 2020.

Internet per la casa: quale piano scegliere?

Grazie all’ampissima diffusione della banda ultra larga sul territorio pugliese, sono nate di conseguenza tantissime offerte diverse. Fra le novità più apprezzate troviamo la possibilità di rinunciare al telefono fisso: oggi infatti, ci sono contratti, come quelli proposti da HYPERLINK “http://web.linkem.com/” Linkem, che permettono di avere una connessione wifi senza la linea telefonica, un’opzione molto utile soprattutto per chi usa lo smartphone anche in casa. Quali sono le altre alternative? Rimanendo nel computo delle connessioni Internet prive di cavi, c’è quella satellitare, che richiede l’installazione di una parabola specifica. Poi esistono le grandi classiche, come l’opzione ADSL per le zone servite dai sistemi di trasmissione dati cablati. Infine, la connessione in fibra ottica: in tal caso, però, bisogna verificare la copertura della propria zona.

Internet in Puglia: prospettive future

Le ambizioni in Puglia sono altissime, parlando sempre della diffusione della banda ultra larga. La possibilità di disporre di una connessione così veloce, infatti, permetterà un deciso passo in avanti da parte di più player: intanto le pubbliche amministrazioni, e di riflesso i cittadini, che potranno accedere ad esse tramite la digitalizzazione del servizio. Ne trarranno giovamento anche le aziende pugliesi, le quali potranno finalmente contare su una connessione business di valore: fare impresa sul territorio e aumentare l’export i due obiettivi cardine di questa visione. Infine, i cittadini: con le connessioni veloci, vi sarà l’addio al famoso “digital divide”.