(ANSA) Sono sei le vittime nell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A21 tra Brescia e Manerbio con una cisterna di un mezzo pesante che ha preso fuoco dopo che l’autostrada era stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi per un incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta. Sono quattro adulti e due bambini le vittime dell’incidente avvenuto oggi lungo l’autostrada A21 tra Brescia e Manerbio. Secondo una prima ricostruzione, una cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco coinvolgendo un altro mezzo pesante – il cui autista è morto -, e una vettura sulla quale viaggiavano cinque persone, tre adulti e due bambini, tutti morti. (ANSA) Si incendia cisterna su A21. Sei morti anche 2 bambini ultima modifica: da

