Volkswagen presenta la sua Nuova Up!

Gli italiani lo sanno da tempo: guidare in città può essere un vero incubo! Parcheggi sempre più rari, carburante costosissimo che se ne va tra prima e seconda, code chilometriche che fanno rimpiangere di non essere usciti con i mezzi pubblici. La soluzione c’è da tempo e prende il nome, tra gli appassionati di auto, di city car, un segmento che include auto di dimensioni ridotte ma che con il tempo hanno cominciato ad includere funzionalità e optional da vere super car.

Volkswagen opera da tempo nel settore e ha deciso di puntare ancora più alto con una attesissima novità: ha infatti rinnovato design e dotazioni della Nuova Up!, vettura che ha già avuto un enorme successo e che punta ad incrementare presenza e vendite grazie a novità che saranno sicuramente gradite agli appassionati del genere.

Gli allestimenti partono da soli 9.000 euro

La prima graditissima sorpresa è il prezzo. Sì, perché a vetture mini non sempre erano abbinati prezzi della stessa portata.

Per la Nuova Up! si parte da soli 9.000 euro, con la possibilità, salendo di prezzo in modo comunque contenuto, di scegliere allestimenti con propulsione a metano, una soluzione ideale per abbattere gli altissimi costi carburante che purtroppo gli automobilisti italiani devono affrontare.

Tantissimi colori tra i quali scegliere

I colori offerti sono 13, con la possibilità inoltre di scegliere 8 diverse versioni per il dash pad, 3 diverse colorazioni per il tettino e 3 diverse colorazioni per gli specchietti.

Una scelta così ampia che ti permette di costruire la tua Nuova Up! personalizzata e che ti trasforma in designer del tuo prossimo veicolo.

Non ce ne sarà una uguale: la tua Nuova Up! sarà davvero tua, anche nell’estetica.

Anche in versione 5 porte

Per chi ha bisogno di un po’ di spazio in più è possibile inoltre scegliere, per la Nuova Up!, la versione in 5 porte. Una comodità che non tutte le city car sono in grado di offrire e che segna un altro punto a vantaggio dell’ultima novità di casa Volkswagen.

Nuovo Motore 1.0 TSI – efficiente con brio

Altra graditissima novità è il nuovo motore 1.0 TSI, soluzione perfetta per una city car non solo efficiente, ma anche divertente da guidare. 90 cavalli, che su una vettura di dimensioni ridotte possono offrire uno stile di guida sportivo e scattante.