Allerta meteo per gelo e neve a Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo. Il messaggio di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale indica che nei prossimi giorni “venti da forti a burrasca settentrionali e nevicate sulla Puglia centro-settentrionale fino a quote di 400-600 metri con apporti al suolo moderati” potrebbero raggiungere anche Monte Sant’Angelo. Il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo, già questa mattina ha presidiato una riunione organizzativa con gli uffici e con l’Associazione di Protezione Civile UGR27 per pianificare al meglio tutta la macchina organizzativa. In passato, inoltre, il gelo ha causato non pochi problemi ai contatori dell’Acquedotto Pugliese: ecco 5 consigli per proteggerli.

“Già negli scorsi mesi abbiamo provveduto all’acquisto di tutto quanto necessario affinché una città di montagna a più di 800 metri potesse affrontare queste situazioni non come emergenze anche se, naturalmente, qualche disagio sarà inevitabile” – spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

Inoltre, in previsione di possibili notevoli cali di temperatura al di sotto dello zero, che potrebbero causare la rottura per gelo dei contatori dell’acqua, Acquedotto Pugliese invita i clienti a rispettare le seguenti raccomandazioni per la protezione dei contatori. I contatori a più alto rischio di rottura per il gelo sono quelli ubicati all’esterno dei fabbricati, in locali esposti alla temperatura esterna o in case utilizzate raramente.

ACQUEDOTTO PUGLIESE: 5 consigli utili per proteggere dal gelo i contatori.

1. Coibentare la porta delle nicchie.

In presenza di contatori ubicati in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, assicurarsi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di aperture per la ventilazione. La porta della nicchia va rivestita internamente di materiale isolante/protettivo, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori di materiale edile. Per isolare in modo efficace, lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 2,5 cm.

2. Coibentare il vano contatore.

In presenza di contatori ubicati all’esterno dei fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, è consigliabile coibentare le pareti del vano contatore con lo stesso materiale utilizzato per le porte delle nicchie (polistirolo o poliuretano espanso).

3. Coibentare il contatore.

In presenza di contatori esposti a temperature esterne, è consigliabile coibentare anche i contatori e le tubazioni di raccordo, utilizzando gli stessi materiali isolanti: polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili. Si raccomanda di non utilizzare lana di vetro o stracci per avvolgere il contatore o le tubazioni di raccordo, poiché questi materiali, assorbendo umidità, possono addirittura peggiorare il rischio di

rottura per il gelo.

4. Rendere accessibile il quadrante.

La protezione adottata deve in ogni caso lasciare scoperto il quadrante delle cifre, per consentire la lettura del contatore agli incaricati di AQP.

5. Chiudere il rubinetto a valle del contatore nelle case disabitate.

In presenza di contatori ubicati all’esterno di fabbricati o case non abitate nei mesi invernali, è consigliabile chiudere il rubinetto a valle del contatore AQP e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno (non di competenza di AQP).

AQP ricorda che i clienti sono responsabili della corretta custodia del contatore e, in caso di rotture o danni, sono invitati a darne immediata comunicazione alla Società telefonando al numero verde del pronto intervento 800.735.735, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

