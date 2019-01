Di:

Perché non hai pagato l’ultimo bollo dell’auto? Ti sei dimenticato o ti sei confuso con l’assicurazione? Ora che lo sai potresti andare a sanare il debito o, in alternativa, sperare che alla Regione nessuno se ne accorga. Del resto, il bollo auto è l’imposta che si prescrive prima: solo tre anni (che iniziano a decorrere, tuttavia, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del versamento). Ma se non hai pagato il bollo auto perché non avevi soldi è inverosimile che ora tu abbia anche quelli per pagare la mora con gli interessi. E allora ti chiederai: esiste qualche esenzione del bollo auto per chi non ha reddito? Chi non ha lavoro o lo ha perso perché, magari di recente, è stato licenziato è tenuto a versare l’imposta sull’automobile al pari di tutti gli altri contribuenti?

Di certo saprai che esistono imposte che non vanno pagate da chi è nullatenente (in realtà l’elenco è molto ridotto e puoi trovarlo in questo articolo Quali tasse paga chi è senza soldi?). Ad esempio, sull’Irpef esistono degli scaglioni di reddito sotto i quali il contribuente – grazie a un meccanismo di detrazioni – non deve versare nulla allo Stato. E saprai anche che non si pagano le tasse sull’abitazione principale. Ebbene, cosa prevede la legge in materia di esenzioni sul bollo auto? Ecco alcuni chiarimenti sul tema.

www.laleggepertutti.it