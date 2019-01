Manfredonia. Proroga contratto tra Ase e Comune (atto)

Di:

Manfredonia, 02 gennaio 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato stabilito di prorogare il contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed A.S.E. S.p.A., in scadenza al 31.12.2018, per sei mesi dal 01.01.2019 al 30.06.2019, alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto Rep. n.4994 del 31.12.2002 e successive proroghe.

E’ stato dato atto che la spesa prevista per il servizio e gli oneri di conferimento per il periodo di sei mesi di proroga dal 01.01.2019 al 30.06.2019 è prevista nei capitoli del bilancio pluriennale anno 2019 ed è esigibile in tale anno.

E’ stata approvata la relazione acquisita al prot. n. 47555 del 28.12.2018 dell’Ase Spa relativa all’esercizio 2018 nella quale si evince che si sono verificati costi aggiuntivi rispetto all’esercizio 2017, per la regolare esecuzione del servizio di igiene urbana, di cui si riportano di seguito le voci maggiormente interessate, salvo conguaglio da effettuarsi nel rendiconto di fine esercizio 2018:

– Assunzione personale interinale € 210.000,00

– Servizio pulizia spiagge € 37.527,00

– Noleggi aggiuntivi di mezzi ed attrezzature € 205.620,40

– Ferie maturate e non godute – per esigenze di servizio – dal personale operativo € 115.247,11

– Straordinario personale operativo € 125.984,79

Totale complessivo € 694.379,30 precisando che per il servizio di trattamento e smaltimento alla data attuale, con la proiezione di fine esercizio, si prevede un costo aggiuntivo di € 450.000,00 circa.

E’ stato autorizzato il Dirigente del settore “Urbanistica e sviluppo sostenibile” a impegnare e liquidare le somme, indicate, previo adeguamento degli importi nei rispettivi capitoli, senza ulteriori incrementi della spesa complessiva, come di seguito indicato:

– costo per il servizio € 7.641.045,39

– oneri per smaltimento al netto dei ricavi € 2.345.049,61 e di provvedere a porre in essere le consequenziali attività gestionali legate all’approvazione del presente atto.

E’ stato stabilito che che, in caso di avvio del servizio unitario per l’ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà risolto senza alcuna pretesa da parte di A.S.E. S.p.A..

E’ stato dato atto che eventuali ulteriori scostamenti delle somme previste per gli smaltimenti per l’annualità 2018, come da ASE Spa stessa indicate, saranno a totale carico di Ase Spa che provvederà alla liquidazione degli importi attingendo dalle somme previste per il servizio senza emettere le relative fatture al comune di Manfredonia.

