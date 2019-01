“Manfredonia in uno scatto” (video)

Di:

Manfredonia, 02 gennaio 2019. Mostra fotografica a tema Manfredonia,promossa dall’associazione culturale “Arte in Arco” presieduta da Bruno Mondelli.

Mostra tenutasi il 27-28-29 dicembre a Manfredonia. 22 fotoamatori,uniti per raccontare la straordinaria bellezza della nostra città.

I fotoamatori hanno scrutato molteplici scorci della città,il risultato: un caleidoscopio di colori,di immagini,di emozioni,di ricordi.

La fotografia cristallizza l’attimo,Il momento,Il luogo. La sua principale funzione è quella di aiutare l’uomo a non dimenticare.

Il messaggio che i fotoamatori hanno voluto divulgare a mezzo di questa mostra è un buon auspicio per la città,serve a non dimenticare che noi manfredoniani abbiamo la fortuna di vivere in una città incantevole. A non dimenticare quanti,manfredoniani e non,amano la bellezza di questi luoghi.

A non dimenticare il grande cuore dei manfredoniani. Il ricavato è stato devoluto ad una famiglia ospitata dalla casa della carità a Manfredonia.

Visto il successo dell’iniziativa, a Pasqua sarà organizzata un’ulteriore mostra per cui si ricercano fotoamatori interessati a partecipare. Per info contattare Bruno Mondelli

https://www.facebook.com/bruno.mondelli