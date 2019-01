Orta Nova, in fiamme due auto in via Tommaso Fiore

Di:

Orta Nova, 02 gennaio 2019. Incendiate due auto stanotte verso le 3 in via Tommaso Fiore a Orta Nova. Gli abitanti della zona riferiscono di aver sentito un botto avvertendo uno spostamento d”aria che avrebbe fatto tremare le finestre. L’auto travolta dalle fiamme sarebbe di una persona abitante in zona.

Gli stessi abitanti riferiscono di aver chiamato subito il 112 e che, prima che arrivassero i pompieri, anche l’auto vicina ha preso fuoco.

Rimangono al momento le cause e la natura del fatto.

A cura di Daniela Iannuzzi,

Orta Nova 02 gennaio 2019