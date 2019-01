Puglia: chiusa la statale 96 ad Altamura per mezzi incidentati

Di:

Bari, 2 gennaio 2019. Anas comunica che in Puglia è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 96 “Barese”, in corrispondenza del km 91.6 ad Altamura, per la presenza di alcuni mezzi incendiati su entrambe le carreggiate a seguito dell’assalto ad un furgone portavalori.

Sono al momento in corso i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine a cui seguiranno le operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Sul posto sono presenti agenti di Polizia stradale, Carabinieri e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità in piena sicurezza per gli automobilisti.

Il traffico è momentaneamente deviato sulla viabilità locale.