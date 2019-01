Rapina a portavalori: presi 2,3 ml destinati alle pensioni

Di:

(ANSA) – BARI, 02 GEN – Era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni, il portavalori assaltato questa mattina attorno alle 7.30 lungo la statale 96, in agro di Mellitto, nel Barese. Il bottino ammonterebbe a 2,3 milioni di euro destinati agli uffici postali per il pagamento delle pensioni.

Il commando era composto da almeno quattro persone, mascherate e armate con fucili mitragliatori. I rapinatori, che hanno dato alle fiamme due mezzi pesanti lungo la strada per bloccare la carreggiata e proteggersi la fuga, hanno usato le ruspe per sfondare il blindato al cui interno erano in servizio tre guardie giurate. Nessuna di loro è rimasta ferita.(ANSA).