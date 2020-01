Un cielo invernale sgombro di nubi illumina il promontorio del Gargano.

A winter sky void of clouds illuminates the Gargano promontory. (ESA-L. Parmitano – from facebook)

Focus

Luca Parmitano è un militare e astronauta italiano. È stato il primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare (EVA) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). È attualmente ancora il capitano nella seconda parte della sua seconda missione di lunga durata iniziata il 20 luglio 2019. (wikipedia)