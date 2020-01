“Assunzioni tour”, Franzoso “Emiliano fa marketing elettorale con SanitàService”

“Il mercato elettorale di Emiliano di questi giorni è diventato un’indecenza. Il Presidente della Regione, neanche fosse il responsabile di un centro per l’impiego, gira la Puglia, da Brindisi a Lecce, a farsi fotografare alla firma di contratti di lavoro con dipendenti pubblici. Contratti che, sotto elezioni, diventano a tempo indeterminato.”.

Lo dichiara Francesca Franzoso, consigliere regionale.

“Non c’è alcun motivo per cu Emiliano debba presenziare alla stabilizzazione dei lavoratori di Sanitaservice, ieri a Brindisi oggi a Lecce, lui non è tra i sottoscrittori del contratto. Il solo motivo – sottolinea Franzoso – è quello di ascriversi il merito per averne in cambio, lo ha anche scritto in un post, ‘gratitudine’. Ma la cosa più spaventosa è notare, considerato il silenzio, come una simile volgarità, che ovunque farebbe gridare vendetta, sia percepita in Puglia come una cosa normale”.