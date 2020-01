Bomba a centro estetico, Antonella “Non ho capito nulla ma andremo avanti”

Si calcolano danni per migliaia di euro. La pista più accreditata è quella del racket delle estorsioni ma la donna ha detto di non aver mai ricevuto richieste di denaro o altro. “La nostra paura più grande è: dopo di questo cosa ci sarà?”, ha detto Antonella che comunque ha concluso: “Noi andremo avanti come tutti coloro che hanno ricevuto questa situazione”

Si ricorda come, attraverso un post su facebook, “L’Amministrazione Comunale di Apricena ha espresso vicinanza e solidarietà ad Antonella e alle sue collaboratrici, certi che sapranno rialzarsi più forti di prima. Pensavamo di aver dimenticato questi avvenimenti, visto il periodo di tranquillità vissuto negli ultimi anni. A testimonianza che bisogna mantenere sempre alta la guardia rispetto alla legalità”.