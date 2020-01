“Emiliano ha combattuto contro il centrosinistra ma adula Conte”

si prepara alla domenica di primarie fissata per il 12 gennaio e si chiede dove si svolgeranno per la Capitanata. “Spero non ce lo facciano saper nelle ultime 48 ore, chiederò un controllo rigoroso nei seggi nell’ interesse del partito, per evitare occasioni di turbolenze interne”. L’ex assessore regionale ed eurodeputato sfiderà

In quali ambienti sta svolgendo la sua campagna elettorale?

Fra i miei riferimenti professionali, il mondo delle imprese, le associazioni,oltre che nel partito, con uno sguardo che va molto oltre la rete tradizionale del Pd. Sono primarie aperte, del centrosinistra, a prescindere dalla collocazione politica di ciascuno. Il punto è ascoltare i cittadini e la loro percezione di questo quinquennio. La Puglia deve riconquistare la leadership del Mezzogiorno uscendo dal cliché del sud che piange.

Pensa sia ancora molto persistente questa idea?

Ci sono state in questi anni alcune battaglie strumentali di Emiliano, dalle trivelle alla Buona scuola che non erano di responsabilità di un governo regionale. Certo sulle disposizioni della scuola si poteva fare meglio, ma è stata portata avanti una lotta greco-romana prima contro Renzi e poi contro Gentiloni. Su questi temi è calato il silenzio assoluto fino all’adulazione di Giuseppe Conte.

Cioè?

Sul Cis, il Contratto interistituzionale di sviluppo, non ho sentito proferire parola, eppure si è perso di vista l’obiettivo delle infrastrutture, il tema dell’acqua, per esempio, in una Puglia a rischio desertificazione. Emiliano ha cambiato registro su Conte, è più docile.

Sulla gestione della sanità in Puglia cosa pensa?

Non vedo grandi risultati, la Puglia è governata da Roma e Bruxelles. Il D.M. 70, se rivisto con più flessibilità, avrebbe potuto evitare la chiusura di qualche pronto soccorso, bisognava discutere a Roma. Invece il Conte1 e il Conte 2 non vengono contestati ed Emiliano è sempre al suo fianco in tutte le manifestazioni che abbiamo visto.

Si sente vicina ad Italia Viva?

Conservo rapporti personali e politici con molti di loro, il ministro Bellanova era a fare campagna elettorale per me l’anno scorso in Salento, abbiamo mantenuto legami. La loro non partecipazione alle primarie fa segnare il gol della vittoria ad Emiliano.

Ma può essere solo un annuncio…

Mi auguro che si attivino per partecipare perché, se è autentica la contrarietà, si riducono gli spazi per Emiliano.

L’Emilia Romagna e le regionali. Quanto conta quel risultato?

E’ importante perché una sconfitta del Pd in una regione che è la storia della sinistra può influire sull’equilibrio del governo. Ci sono temi come la prescrizione, quota 100, il reddito di cittadinanza, temi politici, che possono mettere in difficoltà un governo. Questi ultimi giorni saranno decisivi.

Che dialogo ha con la segreteria provinciale del Pd?

Non frequento più i livelli politici provinciali dopo alcune vicende, è toccata a loro la responsabilità, vedremo i risultati. Per ora non mi sembrano molto positivi con i circoli che chiudono, noi che non siamo percepiti come forza politica capace di vincere e governare. C’è una sorta di smarrimento dentro un processo che ha silenziato il corpo del partito, non c’è nessuna voce critica, perché queste servono per migliorare, non per distruggere.

E oggi cosa direbbe al partito?

Ho scelto il silenzio operoso, osservo e valuto i risultati.

La legge regionale sulla doppia preferenza in Puglia è una battaglia di cui si torna a parlare

Da quando sono andata via dalla Regione la passione per certi temi è andata scemando. Non sono affezionata alle quote, ma questa legge serve per portare donne in consiglio come è avvenuto nei Comuni. Fra 10-15 anni, quando questo tema sarà superato, potremo anche evitarla.