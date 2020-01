È una mancata precedenza la causa dell’incidente stradale avvenuto poco fa su corso Giannone a Foggia.

Ad entrare in collisione una moto Beverly con una Peugeot. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare dovuti i soccorsi.

Ancora non si conoscono le condizioni del giovane che viaggiava a bordo della moto trasportato in urgenza presso il locale pronto soccorso da un’ambulanza del 118. Sul posto, Polizia Locale per i rilievi del sinistro.