Il Foggiano dell’anno è il dr. Ludovico Vaccaro

, 02 gennaio 2019. In programma stasera, 2 gennaio 2019, il tradizionale concerto dial teatro Giordano di Foggia, organizzato dall’Associazione Daunia Classica di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

In occasione dell’evento, in programma la cerimonia di consegna del Premio Città di Foggia, giunto alla sua quarta edizione, “al cittadino che si è distinto nel 2019 per meriti

Come reso noto da precedenti note stampa, “Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Daunia Classica ha deliberato all’unanimità l’assegnazione del Premio Città di Foggia al dott. Ludovico Vaccaro, attuale procuratore capo della Procura del Tribunale di Foggia”, spiega il Presidente di Daunia Classica Enrico Salerno.

“La motivazione del conferimento del premio è emersa dall’esame di una situazione del tutto speciale, non solo con riferimento all’umana ed ammirevole predisposizione del dott. Vaccaro, ma anche in ragione dello specifico ed importante impegno di magistrato svolto nel territorio foggiano“.

Il dottor Ludovico Vaccaro è stato nominato all’unanimità nuovo procuratore di Foggia nel settembre 2017, in sostituzione del dr. Leonardo Leone de Castris, passato a capo della Procura di Lecce.

Ludovico Vaccaro è nato a Foggia nel 1960. “Nominato magistrato nell’agosto del 1991, è stato sostituto procuratore circondariale presso la Pretura di Foggia dal 16 settembre 1993; poi giudice del Tribunale di Foggia dall’11 novembre 1996; ha quindi svolto funzioni di sostituto procuratore presso il tribunale di Foggia dal 28 dicembre 2004; dal 7 marzo 2012 era Procuratore della Repubblica di Larino”.

