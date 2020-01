Ordona, è emergenza acqua. AQP al lavoro

Nella mattinata dovrebbero essere effettuate, ad opera di AQP, attività più invasive con scavi e prove di by-pass che potrebbero rinvenire direttamente la concausa di ipotetici problemi di basse pressioni.

Già nei giorni scorsi gli operatori avrebbero effettuato, secondo AQP, svariate manovre su alcune saracinesche di tronchi idrici ed in qualche punto, chiudendo determinate saracinesche, avrebbero ottenuto dei buoni risultati aumentando la pressione dell’acqua da circa 2 metri di carico a circa 11 metri.

Ma l’insufficienza d’acqua rimane. Secondo AQP questa sarebbe evidente soprattutto in zona di via Dante.

Gli abitanti del posto, invece, riferiscono di problemi anche in altri punti del territorio comunale: l’acqua mancherebbe ormai all’interno dei palazzi, in via Soldato Donato, in viale stazione, in via Caputo. Intanto, Serafina Stella, sindaco Di Ordona, riferisce dalla pagina Facebook di Ordona Moderna, di essere stata dal Prefetto al quale aveva chiesto udienza ed e’ stato convocato d’urgenza responsabile dell’Acquedotto.

Nel corso della riunione sarebbe già emerso che il problema e il grave disservizio avrebbero avuto un seguito e la causa di essi non era ancora nota.

Potrebbe trattarsi, secondo AQP, di bolle di aria formatesi all’interno dell’impianto. Inoltre, avrebbe avuto anche luogo un ulteriore furto di cavi elettrici che contribuirebbe a rendere ancora più difficoltoso il ripristino delle condizioni regolari di erogazione dell’acqua.

Se non fosse risolto il problema nell’immediato potrebbero essere messe in atto alternative di emergenza come l’installazione di condotte volanti, tubature all’esterno e a ridosso del marciapiede, che porteranno l’acqua nelle case degli ordonesi. Intanto sono state distribuite le buste di acqua ad opera dell’Acquedotto Pugliese per assicurare una minima fornitura d’acqua alle famiglie.