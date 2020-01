Tolo Tolo fa 8,8 mln in un giorno, Iammarino “Lavorare alla colonna sonora è stato bellissimo” (VIDEO)

View this post on Instagram

Oggi c’è stata la prima proiezione ufficiale di Tolo Tolo, per la stampa e il cast. Anche se l’avevo già visto 1000 volte, ho lacrimato tutto il tempo, in certe scene per le risate, e in certe scene perché mi commuovevano e piagnucolavo come un bambino dell’asilo. Ho goffamente tentato di dissimulare. Per più di un anno e mezzo ho avuto la fortuna, insieme a @saponari, di assistere alla crescita di questo film, dalle prime letture della bozza della sceneggiatura, a @checcozalone che raccontava le idee che man mano gli venivano, all’ultima nota musicale aggiunta pochissimi giorni fa. Abbiamo visto posti pazzeschi, tipo il Kenya e Spinazzola, abbiamo riso tanto, abbiamo scritto canzoni e tanta musica, abbiamo realizzato la colonna sonora, con musicisti meravigliosi (che elencherò in un post appost) ai quali va la mia personale eterna gratitudine per la disponibilità e il talento. Checco/Luca è un artista enorme. Voi non sapete quanto, neanche lui, secondo me, sa quanto. Ha fatto un film speciale, diverso dagli altri, che rimarrà il mio film preferito di sempre, passato e futuro, Scorsesi, Tarantini e Spielberghi compresi, perché il mio cuoricino è ormai perdutamente innamorato di Tolo Tolo. Mè, mó andatelo a vedere. #tolotolo #checcozalone #newmovie #cinema #soundtrack #music #songs