Tutto pronto per la IV edizione di Musica Civica a Vieste

Tornano a Vieste (FG), sul palco del Cineteatro Adriatico, gli appuntamenti ad ingresso gratuito della rassegna Musica Civica– Conversazioni tra suoni e parole, giunta alla IV edizione.La kermesse, evento centrale propone tre imperdibili appuntamenti: ilil Concerto del Nuovo Anno; ilHistoire de Carmen, un’originale rivisitazione della Carmen di Bizet, ispirata al racconto originale di Merimè e all’opera dei librettisti Meilhac e Halèvy; illa conversazione con Stefano Bartezzaghi e le musiche di Chopin e Liszt interpretate dal grande pianista Alessandro Deljavan.

Il Concerto del Nuovo Anno, con ingresso alle 11 e inizio alle 11.30, è ormai un appuntamento irrinunciabile della programmazione musicale della città. Seguitissimo dal pubblico, quest’anno propone un programma variegato che comprende, oltre alle più popolari e tradizionali composizioni di Johann Strauss, come i noti valzer Voci di primavera e Sul bel Danubio blu e le celeberrime polke, una rassegna di musiche senza tempo che hanno fatto la storia del cinema italiano, accompagnando pellicole come, tra le altre, La vita è bella, Il postino, Le avventure di Pinocchio, Profumo di donna. L’interpretazione è affidata ad un’orchestra di pregio della Capitanata, l’orchestra Suoni del Sud, guidata da un musicista raffinato e apprezzato a livello internazionale, Benedetto Montebello.

La rassegna è voluta dal Comune di Vieste – Assessorato alla Cultura, ideata e organizzata dall’Associazione Musica Civica; gode anche del sostegno e della collaborazione dell’Associazione musicale Nuova Diapason, dell’associazione sportiva Motoclub Gargano e dell’associazione di volontariato Pegaso.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito.

Allegati:

– Manifesto Concerto del 6 gennaio 2020;

– Foto dei principali artisti della rassegna.

Questo messaggio può contenere informazioni di carattere estremamente riservato e confidenziale. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell’obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. Grazie.

This message may contain information which is confidential or privileged. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. Any unauthorized use of the content of this message is a breach of your duty to respect the confidentiality of the correspondence between other persons and can expose the responsible party to civil and/or criminal penalties, and may constitute a more. Thank you.