Covid-19, i primi vaccinati a Ischitella: sono gli operatori del 118

Gargano, 02 gennaio 2021. Partita anche a Ischitella, come in tutta la provincia di Foggia, la campagna di vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2/Covid-19. A Ischitella, i primi a sottoporsi al vaccino, della casa farmaceutica Pfizer, sono stati gli operatori della Sanità Service che lavorano presso la Postazione del 118: gli ischitellani Michele Rosa, Francesco D’Avolio, Cosimo Voto e Emanuele Soccio di San Marco in Lamis.

Hanno ricevuto la vaccinazione lo scorso 31 dicembre, durante la mattinata, presso l’ospedale di San Severo. Nella stessa giornata, a vaccinarsi c’erano anche gli operatori sanitari di Carpino, Vico del Gargano e Rodi Garganico. Tra ventuno giorni si proseguirà con la seconda e ultima iniezione del vaccino che garantirà l’immunizzazione.

Le vaccinazioni sono proseguite anche nella giornata di oggi 2 dicembre. Tra gli operatori sanitari del 118 di Ischitella, ad effettuare il vaccino presso l’Ospedale di Manfredonia, sono stati l’autista Piero Peres e la soccorritrice Ester Cipriani di Cagnano Varano.

Gli operatori hanno dichiarato di non aver riscontrato alcun effetto collaterale dopo la somministrazione. “Finalmente s’inizia a guardare avanti – hanno commentato – non è solo un traguardo per la salute di tutti, ma anche un ritorno alla vita normale”.

Articolo di Valerio Agricola, a cura di Vittorio Agricola e Giuseppe Laganella.