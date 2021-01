Covid Puglia, oltre 500 medici chiedono l’esonero test rapidi

Bari, 2/1/2021 – (repubblica) Oltre 500 medici di famiglia pugliesi – il 15 per cento – hanno chiesto alla Regione di essere esonerati dall’effettuare i tamponi rapidi sui pazienti, sia nei propri studi professionali sia nelle strutture messe a disposizione dalle Asl. “Hanno dichiarato di essere in condizioni fisiche tali da essere considerati soggetti fragili e quindi a rischio”, dicono dalla Regione. E allora il dipartimento Salute dell’ente, guidato da Vito Montanaro, ha chiesto alle Asl lo stop alle visite a domicilio. E, nel caso dei pediatri che per gli stessi motivi hanno chiesto l’esonero, la Regione ha proposto alle aziende sanitarie di valutare la sospensione dal Servizio pubblico di consulenza ambulatoriale (Scap) nei fine settimana e nei giorni festivi. “Si annunciano provvedimenti nei confronti dei medici di famiglia e pediatri di libera scelta ‘colpevoli’ di chiedere l’esonero dall’attività di effettuazione dei tamponi rapidi in ragione delle documentate precarie condizioni di salute in cui versano. Si querelano i sindacati (come accaduto al collega Anaao di Taranto), si minacciano provvedimenti nei confronti di professionisti. Siamo fortemente allarmati dal clima che si è venuto a creare nella regione Puglia”. E’ quanto lamentano in un comunicato i sindacati Cgil Fp medici Puglia, Smi, Simet e Snami, rispondendo alla circolare. (repubblica)