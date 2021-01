Frigo lanciato dal balcone a Taranto, il coordinatore dei Verdi: “Vergogna!”

“Cara Polizia di Stato, Questura e Procura di Taranto ricevo questo video da Taranto. Pubblico solo questo video perché ce né un altro, anzi altri, con un minore che spara con una pistola o una scacciacani”. Il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha postato su facebook un video in cui si vede il lancio di un frigo dal balcone.

“Questi comportamenti vanno sanzionati -scrive Bonelli- non si può tollerare che cittadini perbene debbano subire questi gesti pericolosi e violenti”.

“Talmente ritengono tutto ciò legittimo in virtù della loro prepotenza che si riprendono con i cellulari e postano i video. Ridono noncuranti di chi ci fosse in basso in strada. Una vergogna”.