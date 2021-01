Iaccarrino sulla notte di S. Silvestro: “Il gesto di mio figlio con pistola a salve”

(STATOQUOTIDIANO, ore 19.05). Foggia, 02 gennaio 2021. “Sono rammaricato per la lettura distorta ed inverosimile che si è data ad un gesto irrilevante. Ciò mi impone di chiarire che ciò che mio figlio Giacomo ha fatto la sera del 31 dicembre sul balcone di casa è un puro gesto goliardico dettato dalla festività e dalla sua età (sedicenne)”.

Così scrive Leonardo Iaccarrino su facebook a proposito di un video diffuso in rete dove il minorenne spara dei colpi: “Il gesto è stato fatto con una pistola a salve legalmente acquistabile perché in possesso del tappo rosso che, appunto, ne evidenzia la assoluta non pericolosità”.

“Tuttavia, il ruolo istituzionale che ricopro mi impone a chiedere scusa a tutti coloro i quali hanno avvertito fastidio pensando a qualcosa di diverso”.