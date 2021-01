Il manfredoniano Claudio Elio Assisi: “Ecco come tornare in forma dopo le festività”

Sicuramente, ognuno di noi, come ogni anno, durante queste festivita, si è lasciato andare a tavola con amici e parenti.

Ovviamente come ogni anno, in questo periodo un forte senso di gonfiore e spossatezza ci tormentano, regalandoci pesantezza e chili di troppo.

Perciò, nessun periodo, meglio di questo per seguire una dieta detox di 3 giorni, come valido aiuto per dimagrire velocemente, ma soprattutto per correre in aiuto di fegato, reni e intestino perché questi organi, insieme a pelle e polmoni, si occupano non solo di portare nutrimento alle cellule ma anche di espellere le tossine dall’organismo, accumulate in questi giorni di eccessi.

Presta quindi attenzione:

– ai disturbi dell’alvo, stitichezza, o addirittura ad un alternanza tra stitichezza e diarrea;

– alla comparsa di inaspettate macchie sulla cute;

– alla persistente difficoltà di concentrazione, di stanchezza e di spossatezza;

– all’alitosi ed alle variazioni di odore del sudore e delle urine.

tutti questi, possono essere chiari segnali, di un affaticamento del nostro organismo.

In una dieta detox, bisogna inanzitutto eliminare, grassi animali, fritti, alcol, zuccheri raffinati, pasta e bevande zuccherate, a favore di frutta fresca, tisane, verdure, proteine vegetali e pesce.

Un esempio di dieta detox potrebbe essere il seguente(ricordiamo che è sempre consigliabile chiedere il parere del proprio medico di base o, meglio, di un nutrizionista, prima di cominciare una dieta: questi professionisti sapranno valutare caso per caso

il regime alimentare più adatto alle proprie esigenze alimentari, senza rischi per la salute):

– Colazione: Tè verde – gallette di mais – marmellata non zuccherata di limone o arancia amara (frutti dall’azione alcalinizzanti)

– Spuntino: 1 ciotola di frutti di bosco (ricchi di antiossidanti)

– Pranzo: insalata belga (depurativa) – riso integrale (antigonfiore, aiuta l’intestino) – merluzzo

– Merenda: ananas fresco (diuretico)

– Cena: nasello al vapore – insalata di finocchi (diuretici).

Prima di coricarti coccolati con una tazza di tisana depurativa a base di tarassaco, carciofo, cardo mariano, ortica, rosmarino e genziana: l’unico dolcificante ammesso è il succo d’acero(con moderazione).

Inoltre, per condire i piatti affidati allo zenzero e alla curcuma ed evita qualsiasi altro tipo di condimento.

Infine, ricordati che non esiste dieta senza acqua: bevi almeno 8 bicchieri al giorno!

ricordate infine, che Un organismo debilitato potrà essere facile preda di batteri e virus, è opportuno perciò, ripristinare il prima possibile un organismo nella sua più totale efficienza.

Assisi Claudio Elio