Foggia, 02 gennaio 2021. “Ambulanze vecchie, alcune hanno superato i 5 anni di vita e i 150 chilometri previsti per legge; parte del personale senza divise, mancanza di infermieri, che come associazioni di volontariato garantivamo. Infine: il caos contratti: sottoscrizione per alcuni a tempo indeterminato poi di soli 30 giorni: come inizio, peggio non poteva andare“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano la sig.ra Rosangela Coletta, presidente dell’associazione Croce Ble di Candela, tra le 19 associazioni di volontariato del 118 che hanno “lasciato il servizio dalla mezzanotte e un minuto” di ieri, primo gennaio 2021, a Sanitaservice.

L’INTERNALIZZAZIONE DAL PRIMO GENNAIO 2021. Come infatti risaputo, e annunciato dal referente dell’USB di Foggia, Santo Mangia: “Dal 1° gennaio 2021 tutte le 19 postazioni (18 più un’automedica) del 118 sinora gestite dalle associazioni di volontariato saranno internalizzate e i Lavoratori firmeranno il contratto di lavoro con Sanitaservice ASLFG”.

“La ASLFG ha posto una pietra miliare sulla fattibilità di un ritorno della gestione in proprio dei servizi esternalizzati, mettendo la parola fine ad un ventennio intriso di bugie sul risparmio di gestione, bugie sul privato che è meglio del pubblico e chiudendo, definitivamente un passato fatto anche di ruberie sui servizi esternalizzati”, aveva detto Mangia, che oggi è tuttavia intervenuto con un altro comunicato, per esprimere il proprio “scoramento“.

Il presidente della Croce Ble Coletta ha questa visione della partenza del servizio a cura di Sanitaservice: “Come detto: parte delle ambulanze arrivate sono vecchie, senza caschi di protezione, ventilatori polmonare come suppellettili perché sprovvisti di attacchi di corrente etc., parte del personale senza divise, mancanza degli infermieri che invece, come associazioni di volontariato, garantivamo di volta in volta, con gli autisti e i soccorritori”.

“Inoltre – continua Coletta – alcuni dei nostri volontari hanno preso un’autentica doccia fredda nella giornata del 30 dicembre 2020. Infatti, prima di Natale tutti hanno firmato un contratto a tempo indeterminato per poi essere chiamati d’urgenza il 31 dicembre scorso per firmare un altro contratto a tempo determinato di un mese. Infatti il giudice del lavoro con ordinanza n.7616/2020 ordinava alla Sanitaservice Srl di assumere il personale presente nelle graduatorie del 2018 e di conseguenza facendo decadere le nuove graduatorie. Sanitaservice contraddicendo ai dettami del giudice ha assunto lo stesso per un mese i vincitori del nuovo concorso per un solo mese”.

“Il rischio concreto è che i vincitori del nuovo concorso questo mese servano solo per non fermare il servizio e dare tempo alla Sanitaservice di procedere all’espletamento di tutti gli atti propedeutici all’assunzione del personale delle vecchie graduatorie. Oltre al danno la beffa”.

“Questa è anche la sanita pugliese, la sanità territoriale, con conseguenze che ricadranno nei prossimi giorni, mesi e anni su tutti i cittadini”, conclude.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it