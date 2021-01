(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Foggia. “In queste ore tanti di noi, qui a Foggia, stanno vivendo la sensazione del ‘film già visto’.

C’è anche dell’altro: penso agli auguri alla malavita foggiana espressi da “qualcuno” attraverso colpi di pistola sparati in aria nella notte tra il 31 dicembre e il primo dell’anno.

Sapete, questo non mi fa pensare che è tutto inutile, che qualunque reazione non cambierà le cose. Ma sono arrabbiata, e tanto. Perché mi rendo conto sempre più che anni di solitudine del territorio, di sottovalutazione grave, non si risolveranno in breve tempo. Il danno è stato fatto, inutile illudersi”.

Lo scrive su facebook Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera.

“Eppure, anche io che vengo da quel passato non posso non vedere che un processo di cambiamento si è avviato, già da tempo”.

Un processo che vive di sinergie, di interventi e operazioni importanti da parte della Squadra Stato ma anche della maggiore presa di coscienza da parte della comunità foggiana che vive sempre meno il proprio disagio nel silenzio”.

Ricorda poi la campagna social lanciata dal Presidio di Foggia a un anno esatto dalla grande mobilitazione del 10 gennaio scorso. Si tratta di pubblicare disegni, video e contributi in altre forme creative per dire NO alla mafia con l’hashtag #liberafoggiadallamafia.

“Attraverso i canali social del presidio di Libera Foggia condivideremo i contributi e, in un secondo momento, organizzeremo un dibattito per riflettere insieme su ciò che è emerso. Anche in questo momento di insicurezza è fondamentale fare la propria parte per costruire una città migliore”.