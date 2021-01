Polemiche su Iaccarrino, il centrodestra prende le distanze da quanto avvenuto

Foggia, 02 gennaio 2021. “Apprezzo le scuse del Presidente del Consiglio Comunale sul figlio, ma purtroppo non bastano poiché a Foggia da tempo abbiamo superato il limite tra il consentito e il non consentito, tra l’opportunità e l’inopportunità, mi sarei aspettato da parte della politica locale, consiglieri comunali in primis, un coro di voci unanime atte a chiederne le dimissioni“.

“Questo al momento non l’ho letto. Detto questo a noi politici ai vari livelli, spetta dare l’esempio, visto che altri evidentemente hanno imbarazzo a farlo, lo dico io pubblicamente, solo due parole: dimissioni subito!”.

Così l’europarlamentare del M5s Mario Furore dopo il video diffuso in rete del figlio del presidente del consiglio comunale Iaccarrino che spara colpi a salve da un balcone. Il caso è stato sollevato e segnalato sui social dalla consigliera regionale Rosa Barone.

Iaccarrino sulla notte di S. Silvestro: “Il gesto di mio figlio con pistola a salve”

“Ovunque, nessuno dovrebbe usare armi caricate a salve per festeggiare il Capodanno. A maggior ragione non a Foggia, che è la città in cui opera la Quarta Mafia. A maggior ragione non sul balcone di casa del presidente del Consiglio comunale. La nostra città ha, ora più che mai, bisogno di buoni esempi”. E’ la dichiarazione di Davide Emanule, segretario cittadino del Pd.

“Ciò che è accaduto a casa del presidente della massima assise cittadina non si addice a chi rappresenta la città. E non è ammissibile che si consideri irrilevante usare una pistola a salve per salutare il nuovo anno. È quantomeno strano che il presidente del Consiglio comunale non se ne renda conto, non dia il giusto peso a quanto accaduto e non s’interroghi sulle implicazioni politiche connesse al suo ruolo di rappresentante della città e dei Foggiani”.

“È di queste ore un video che ritrae il figlio del Presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iaccarrino, inneggiare al nuovo anno esplodendo alcune pistolettate dal proprio balcone. Un gesto, a latere di qualsivoglia giustificazione, da cui l’intero centrodestra sente il dovere di prendere le più ferme distanze”. Così spiegano tutti i rappresentanti dei partiti del centrodestra e le liste civiche, unitamente allo stesso Sindaco di Foggia e ai consiglieri di maggioranza.

“Lungi dal voler porre sulla gogna mediatica un ragazzino, senza dubbio alcuno, però, quel gesto deve essere stigmatizzato senza se e senza ma”.

“Immagini lontane anni luce dal momento della festa, perché recanti una visione distorta della città di Foggia, una città che mai come in questo momento deve tenersi indenne da immagini come quelle di oggi, o dalla mentalità di chi è sceso per strada, nella notte di Capodanno, facendo i propri auguri a talune consorterie mafiose”.