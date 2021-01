Una manfredoniana a “Forum”: è Antonella Guerra (FOTO)

(RADIO MANFREDONIA CENTRO – STATOQUOTIDIANO, ore 13.27). Manfredonia, 02 gennaio 2021. Una manfredoniana a “Forum“, programma televisivo in onda attualmente su Canale 5 (il pomeriggio su Rete 4), in rete dal settembre 1985, attestandosi infatti come uno dei programmi di maggior successo delle reti Mediaset.

La donna di origini sipontine è Antonella Guerra, ha 46 anni, ed è intervenuta nel programma nell’ambito di una “causa tra padre e figlia per lavoro. Lei si è sposata con un uomo che ha un figlio disabile, e il padre di lei non l’accetta in famiglia”.

Nella vita reale, Antonella svolta l’attività di attrice e di docente di lingue a Roma.

Si ricorda come “a Forum è istituito un vero e proprio processo giudiziario con figuranti che ricostruiscono casi giudiziari; una piccola parte delle ricostruzioni trae origine da vere sentenze emesse dallo Stato Italiano, altre invece derivano dalla richiesta dei telespettatori che vogliono partecipare al programma al fine di risolvere una questione personale; nella ricostruzione in studio, generalmente, prende parte solo il richiedente mentre le altre parti sono figuranti che vengono selezionati con un casting i quali poi devono attenersi a un copione”.

“A partire da questa stagione del programma è uscito di scena l’avvocato Nino Marazzita ed è stata istituita la figura dell’avvocato d’ufficio, interpretato dal legale Adriano Squillante (e, a partire dal 22 settembre, anche da Gabriel Frasca), in rappresentanza dei contendenti che a causa della pandemia o, perché impossibilitati, non possono entrare in studio“.

“Il 18 dicembre 2020 sono andati in onda le ultime puntate di Forum e Lo Sportello di Forum; durante la pausa natalizia le repliche”.