Manfredonia, 30enne ferito al torace dopo scoppio botti di Capodanno

StatoQuotidiano.it, 02 gennaio 2021. Un 30enne di Manfredonia è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Camillo e in seguito a Casa Sollievo della Sofferenza, in seguito a una ferita al torace durante lo scoppio dei cd botti di Capodanno.

I fatti sono avvenuti tra il 31 dicembre e il 1° gennaio scorsi nel centro sipontino.

Al momento risulta l’unico ferito della notte di Capodanno a Manfredonia per il quale è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari.

In Puglia, come già comunicato, sono 2 le persone che hanno riportato ferite a seguito dello scoppio di botti e petardi nell’ambito della Città metropolitana di Bari. Un 44enne di Monopoli ha subito l’amputazione di 2 dita della mano ed è ricoverato al Policlinico di Bari in prognosi riservata mentre un 27enne di Acquaviva delle Fonti ha riportato ferite lacero contuse ed è stato dimesso dall’ospedale con 7 giorni di prognosi.

Altri 2 feriti sono stati trasportati, sempre al Policlinico di Bari, provenienti dalle province di Taranto e Bat; uno ha subito l’amputazione della mano, l’altro l’amputazione di un dito. Entrambi maggiorenni, sono ricoverati in prognosi riservata.

Per il resto, la notte in città è trascorsa in tranquillità.

Nella giornata del 31 dicembre 2021, a seguito di degli specifici servizi mirati a contrastare il fenomeno della vendita illegale dei “botti di fine anno”, i poliziotti del Nucleo Artificieri della Questura di Bari hanno sequestrato quasi 30 Kg di artifici pirotecnici detenuti illegalmente, in violazione della licenza posseduta, da un’azienda dell’interland barese.

Il titolare della ditta è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di materiale esplodente.

Con quest’ultimo sequestro, sono circa 300 i chilogrammi di fuochi pirotecnici illegali sequestrati, nel mese di dicembre, dalla Polizia di Stato di Bari.

Nessuna turbativa di ordine pubblico è stata registrata durante il concerto di fine anno, tenutosi presso il Teatro Petruzzelli, ne durante i controlli anti-covid effettuati nella giornata di ieri dalle Forze dell’Ordine.