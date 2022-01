Manfredonia. LSU: “Grazie a chi ha reso possibile obiettivo strategico”

Manfredonia (Fg), 2 gennaio 2021 – Come sempre accade da 26 anni, il periodo delle festività di fine anno, per noi LSU, coincide con l’ansia e la speranza nel rinnovo della convenzione che ci consente di continuare il rapporto di lavoro presso il comune e quest’anno incredibilmente, neanche inserita nella legge finanziaria 2021.

Ma c’era ancora di più: la necessità di prorogare i termini della stabilizzazione, scaduti il 31/7/2021, per consentire le assunzioni a tempo indeterminato.

Solo con la sinergia di tutti i soggetti in campo si è potuto centrare questo obiettivo strategico, inserito nel decreto milleproroghe, spostando il termine ultimo al 31/3/2022. E’ per questo che vogliamo ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile.

Un sincero grazie va alla nuova Amministrazione Comunale, non solo per l’impegno profuso, ma anche per il nuovo approccio nei nostri confronti, dando finalmente il giusto riconoscimento al nostro contributo per il funzionamento della complessa macchina amministrativa. Non era affatto scontato, abituati alle vecchie mancanze e alla sordità degli ultimi due anni di commissariamento da parte dei rappresentanti di governo che non hanno colto la delicatezza del problema di natura amministrativo-istituzionale oltre che sociale.

Un grazie va ai rappresentanti del nostro territorio, deputati e consiglieri regionali, ai quali va riconosciuto il merito di aver guardato oltre i propri confini politici.

Grazie anche alle sigle sindacali impegnate in questa difficile vertenza.

Infine, un grazie va a chi, come noi, non ha mai mollato anche nei momenti più difficili che non lasciavano intravedere nessuna soluzione, perché convinte che siamo capaci di sopportare molto di più di quello che pensiamo.

Siamo consapevoli che il percorso è in salita e pieno di ostacoli, che il tempo a disposizione è breve e richiede impegno e volontà e che tutti i protagonisti dovranno impegnarsi fino alla definitiva soluzione.

Il nostro non è un grazie di circostanza, ma nasce dall’auspicio di un NUOVO modo di concepire la politica, come strumento di soluzione ai problemi del territorio che, con onore ed oneri, si è chiamati a rappresentare.

Gruppo LSU Manfredonia